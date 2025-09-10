L'esercito alla ricerca di campioni biologici pericolosi

Campioni biologici potenzialmente dannosi per la salute, utilizzati nell'ambito di un'esercitazione, stanno venendo recuperati e messi in sicurezza nella serata di oggi, mercoledì, da specialisti dell'esercito nel centro equestre di Egnach (TG). L'operazione, condotta in collaborazione con la polizia cantonale, era ancora in corso alle 21.00.

Secondo quanto indicato tramite una nota dal Dipartimento della difesa (DDPS), contengono sostanze che, a contatto ravvicinato, possono provocare diarrea o polmonite.

Si sta anche verificando se il frigorifero del centro, in cui i campioni sono conservati, è chiuso a chiave e se questi sono rimasti sigillati.

Secondo il comunicato, le persone che nelle ultime due settimane sono state al centro equestre e che si sentono male devono rivolgersi al proprio medico o a un ospedale.

Al momento, l'esercito non è a conoscenza di casi di malattia, ha detto a Keystone-ATS il portavoce Mathias Volken.

Un dispositivo a raggi X usato impropriamente?

I campioni verranno poi portati al centro di competenza di Spiez (BE). Lì saranno esaminati e smaltiti.

Inoltre, l'esercito sta esaminando un veicolo e i membri del battaglione di difesa NBC 10, che questa settimana stanno completando un corso di ripetizione.

È possibile che un apparecchio a raggi X mobile sia stato usato in modo improprio, causando un'esposizione alle radiazioni all'interno del mezzo.