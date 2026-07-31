Turgovia
Frontale in galleria sulla A23 fra scooter e vettura, muore una 60enne
Per la donna in sella allo scooter non c'è stato nulla da fare.
Keystone
Incidente della circolazione con esito letale giovedì pomeriggio nel canton Turgovia.
Poco prima delle 17.00 una 60enne che stava percorrendo in scooter una galleria della semiautostrada A23 all'altezza di Roggwil è finita nella corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una vettura che procedeva regolarmente in senso contrario.
Malgrado l'intervento dei sanitari e di un elicottero della Rega la donna è morta sul luogo del sinistro, ha indicato oggi la polizia cantonale turgoviese.
Il 52enne al volante dell'auto interessata dall'impatto e gli altri tre occupanti di 49, 21 e 16 anni sono invece rimasti illesi.
Il veicolo ha però subito danni stimati in diverse decine di migliaia di franchi.
La vittima è una cittadina svizzera. Per le opere di soccorso e per i bisogni dell'inchiesta l'arteria stradale è rimasta chiusa per diverse ore.