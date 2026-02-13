Un motociclista 62enne è morto ieri sera in un incidente stradale a Salmsach (TG) dopo essersi scontrato frontalmente con una automobile guidata da un ventunenne, che stava sorpassando un diciottenne con il quale stava probabilmente disputando una gara di velocità.

Un motociclista di 62 anni è morto ieri sera in un incidente stradale a Salmsach (TG).

Incidenti Canton Turgovia, investe e uccide un centauro durante sorpasso

Le due auto – un'Audi e una Mercedes – sono state sequestrate, ha spiegato un portavoce della polizia cantonale turgoviese a Keystone-ATS.

L'esatta dinamica dell'incidente è attualmente in fase di accertamento, anche per quanto riguarda la velocità a cui viaggiavano le due vetture. I due giovani sono stati arrestati.

Per permettere i rilievi dell'incidente, la strada tra Amriswil e Salmsach è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Anche la circolazione dell'adiacente linea ferroviaria ha subito limitazioni.