Un uomo sotto il forte influsso dell'alcol ha subito un incidente con la sua e-bike la scorsa notte a Eschlikon (TG).
Verso le 00:20 di domenica notte è pervenuta alla centrale cantonale di emergenza la segnalazione di un incidente in cui un ciclista su e-bike era caduto in Bahnhofstrasse.
Gli agenti della polizia cantonale turgoviese hanno trovato l'uomo illeso, ma con un tasso di alcolemia nel sangue del 2,8 per mille.
Al 55enne, di nazionalità svizzera, gli è stata ritirata immediatamente la patente.