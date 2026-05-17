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Con quasi il 3 per mille Turgovia, uomo ubriaco fradicio cade con l'e-bike, via la patente

SDA

17.5.2026 - 10:52

Un uomo sotto il forte influsso dell'alcol ha subito un incidente con la sua e-bike la scorsa notte a Eschlikon (TG).

La polizia cantonale turgoviese ha ritirato la patente al 55enne svizzero. (immagine illustrativa)
La polizia cantonale turgoviese ha ritirato la patente al 55enne svizzero. (immagine illustrativa)
sda

Keystone-SDA

17.05.2026, 10:52

Verso le 00:20 di domenica notte è pervenuta alla centrale cantonale di emergenza la segnalazione di un incidente in cui un ciclista su e-bike era caduto in Bahnhofstrasse.

Gli agenti della polizia cantonale turgoviese hanno trovato l'uomo illeso, ma con un tasso di alcolemia nel sangue del 2,8 per mille.

Al 55enne, di nazionalità svizzera, gli è stata ritirata immediatamente la patente.

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