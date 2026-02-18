  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ritrovamenti Nel canton Turgovia un uomo precipita in un pozzo e muore

SDA

18.2.2026 - 11:56

La polizia cantonale ha escluso l'intervento di terze persone. (Foto simbolica)
La polizia cantonale ha escluso l'intervento di terze persone. (Foto simbolica)
Keystone

Ieri mattina un uomo è stato ritrovato senza vita in fondo ad un pozzo a Eschlikon, nel canton Turgovia. Stando alle prime ricostruzioni, il 47enne sarebbe rimasto vittima di un incidente, riferisce oggi la polizia cantonale in un comunicato.

Keystone-SDA

18.02.2026, 11:56

18.02.2026, 12:00

Il cadavere è stato scoperto poco dopo le 7:15 da un passante, il quale ha subito allertato le forze dell'ordine.

I soccorritori sono intervenuti sul luogo del ritrovamento, situato in un'area aziendale lungo la Bahnhofstrasse, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Stando ai primi accertamenti, il 47enne sarebbe precipitato nel tentativo di recuperare un oggetto finito nel pozzo.

Al momento, la polizia cantonale esclude l'intervento di terzi.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»
Due ragazzi investiti  e schiacciati contro un edificio a Sankt Moritz
Pasti a domicilio: Smood cessa l'attività, in 400 restano senza lavoro, pure in Ticino

Altre notizie

Governo. Il Consiglio federale vuol rafforzare l'EUFOR ALTHEA, 12 militi supplementari nel 2027

GovernoIl Consiglio federale vuol rafforzare l'EUFOR ALTHEA, 12 militi supplementari nel 2027

Traffico. Situazione complicata in Vallese: riprende il servizio navetta del Lötschberg, ma a Saas-Fee iniziano a mancare generi alimentari

TrafficoSituazione complicata in Vallese: riprende il servizio navetta del Lötschberg, ma a Saas-Fee iniziano a mancare generi alimentari

Finiti i bagordi. Si chiude il carnevale di Lucerna, 30'000 persone al corteo finale

Finiti i bagordiSi chiude il carnevale di Lucerna, 30'000 persone al corteo finale