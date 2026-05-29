Il contributo sarà erogato tramite il Fondo Sport. Sono previsti dal Cantone anche aiuti indiretti con la messa a disposizione di infrastrutture. La Festa federale di ginnastica è la più grande manifestazione sportiva svizzera per numero di partecipanti attivi. Si tiene ogni sei anni e coinvolge circa 70'000 ginnaste e ginnasti. Dopo 137 anni la manifestazione torna in Ticino dal 19 al 29 giugno 2031. I concorsi si svolgeranno a Locarno-Tenero, Bellinzona e Lugano.