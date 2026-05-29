Appuntamento al 2031
Tipress
Il Consiglio di Stato ticinese propone, con un messaggio adottato nella sua ultima seduta, di stanziare 1 milione di franchi per la Festa federale di ginnastica del 2031 in Ticino.
Il contributo sarà erogato tramite il Fondo Sport. Sono previsti dal Cantone anche aiuti indiretti con la messa a disposizione di infrastrutture. La Festa federale di ginnastica è la più grande manifestazione sportiva svizzera per numero di partecipanti attivi. Si tiene ogni sei anni e coinvolge circa 70'000 ginnaste e ginnasti. Dopo 137 anni la manifestazione torna in Ticino dal 19 al 29 giugno 2031. I concorsi si svolgeranno a Locarno-Tenero, Bellinzona e Lugano.