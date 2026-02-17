  1. Clienti privati
Svizzera Sottoscritti già 28'000 contratti di tirocinio da inizio anno

SDA

17.2.2026 - 10:22

Secondo i primi trend cantonali il numero di posti disponibili per l'inizio dell'anno scolastico (estate 2026) sarà sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti. (Foto archivio)
Keystone
Keystone

Il mercato dei posti di tirocinio per l'anno scolastico 2026 si presenta stabile e in linea con quelli precedenti.

Keystone-SDA

17.02.2026, 10:22

17.02.2026, 10:33

Alla fine di gennaio in tutta la Svizzera erano già stati sottoscritti circa 28'000 contratti di apprendistato, con 27’000 posti vacanti pubblicati sui portali cantonali.

È quanto emerge dai primi dati cantonali diffusi quest'oggi dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Nella Svizzera tedesca l'assegnazione dei posti è già in fase avanzata, mentre nella Svizzera italiana e romanda il processo è ancora in corso.

Poiché vengono continuamente segnalati nuovi posti, l'offerta rimarrà dinamica anche nei prossimi mesi, precisa la SEFRI.

Le autorità raccomandano ai giovani di riflettere attentamente sulla loro scelta professionale e di avvalersi dei servizi d'orientamento e sottolineano l'importanza di familiarizzarsi con il mondo del lavoro partecipando ad esempio agli eventi informativi presso le aziende.

A tale scopo è possibile consultare una panoramica su orientamento.ch o swiss-skills.ch.

