  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Consegnata a Berna la petizione per salvare il servizio Tox Info Suisse

SDA

10.9.2025 - 13:41

Il momento della consegna
Il momento della consegna
Keystone

Centomila firme sono state consegnate oggi a mezzogiorno alla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider per chiedere il salvataggio finanziario del Centro svizzero d'informazione tossicologica Tox Info Suisse.

Keystone-SDA

10.09.2025, 13:41

10.09.2025, 13:48

Le sottoscrizioni, che chiedono un finanziamento transitorio di 1,1 milioni di franchi per il 2026, sono state consegnate alla responsabile del Dipartimento federale dell'interno (DFI) dai promotori davanti alla Cancelleria federale dove sono giunti a bordo di un'ambulanza, dalla quale è stata estratta una barella sulla quale giaceva un'enorme cornetta telefonica rossa (a simboleggiare il servizio), per sottolineare l'urgenza di un intervento di salvataggio.

Tox Info, raggiungibile 24 ore su 24 al numero d'emergenza 145, riceve ogni anno circa 40'000 telefonate, soprattutto a causa dell'ingerimento di prodotti chimici e medicamenti, riporta la fondazione in un comunicato odierno.

A supportare la richiesta di sicurezza finanziaria del centro d'informazione tossicologica ci sono anche politici e rappresentanti della società civile.

Nella seduta dello scorso 3 settembre il Consiglio federale si è impegnato ad assicurare il finanziamento della fondazione ma non con fondi federali, bensì tramite finanziamenti privati. Soltanto nel caso in cui questi non dovessero arrivare su base volontaria, verrebbe poi elaborata una legge in proposito. Tox Info, per voce del suo presidente Josef Widler, sostiene però di non potersi permettere di attendere il completamento del processo politico, in quanto fallirebbe prima.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Il dipendente di un'officina usa la Jaguar di un cliente per viaggi privati
Trovato senza vita l'ex Iena ed ex presidente del Palermo Paul Baccaglini
Varsavia invoca formalmente l'articolo 4 della NATO: ecco cosa c'è da sapere
Anziano intrappolato in ascensore per quattro giorni senza acqua né telefono

Altre notizie

Vertenza commerciale. Dazi USA: Keller-Sutter e Parmelin sono al Dipartimento di Stato

Vertenza commercialeDazi USA: Keller-Sutter e Parmelin sono al Dipartimento di Stato

Lutto. È morto il re delle sfide estreme Felix Baumgartner

LuttoÈ morto il re delle sfide estreme Felix Baumgartner

Medio Oriente. Gaza: raid di Israele su sito distribuzione acqua, 6 bimbi morti

Medio OrienteGaza: raid di Israele su sito distribuzione acqua, 6 bimbi morti

Politica. Filippine, sospetta strage della polizia alle lotte fra galli

PoliticaFilippine, sospetta strage della polizia alle lotte fra galli