L'identificazione delle vittime dell'incendio di Crans-Montana prosegue e richiederà tempo, ha dichiarato venerdì Mathias Reynard, presidente del governo vallesano. Il bilancio delle vittime rimane invariato, ma potrebbe aumentare, secondo Stéphane Ganzer.

«Le nostre squadre sono ancora in prima linea», ha detto Reynard alla radio RTS venerdì mattina. Il presidente del governo vallesano ha aggiunto che l'identificazione delle vittime «richiederà del tempo» e che si sta prestando molta attenzione.

Molte delle circa cento persone ricoverate in ospedale non sono ancora state identificate. «Probabilmente avremo bisogno di un'altra giornata per poterlo fare», ha aggiunto Stéphane Ganzer, consigliere di Stato responsabile della sicurezza, alla radio francese RTL.

«Un bilancio terribile»

I due ministri non hanno rilasciato nuove cifre sulle vittime, attenendosi alla cifra di circa quaranta annunciata giovedì. Tuttavia, Stéphane Ganzer ha avvertito che il bilancio è «terribile» e «potrebbe peggiorare».

«Tra gli 80 e i 100 feriti» sono ancora «in assoluta emergenza», ha aggiunto. «Il bilancio è in aumento perché sappiamo che quando le persone sono ferite e hanno circa il 15% della superficie corporea con ustioni di terzo grado, c'è un rischio di morte nelle ore e nei giorni successivi, poiché la setticemia può diffondersi in tutto il corpo», ha continuato, mesto.

Ospedali sotto pressione

Reynard ha descritto la situazione negli ospedali come «estremamente tesa». «Alcune persone che avevano il giorno libero sono venute al lavoro per aiutare i loro colleghi», ha detto.

Sono in corso anche discussioni sul trasferimento di competenze mediche. Medici francesi specializzati in ustioni gravi potrebbero venire in Vallese.

Il Consigliere di Stato ha anche reso omaggio «ai cittadini e ai giovani che hanno salvato vite nei primi minuti» intorno al bar.

Il primo cittadino vallesano non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulle cause della tragedia, ma ha indicato che le indicazioni iniziali (incendio diffuso) sono state confermate.