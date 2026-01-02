  1. Clienti privati
Lungo processo di identificazione L'inferno di Crans-Montana: «Tra gli 80 e i 100 i feriti in assoluta emergenza», il bilancio dei morti è terribile «e potrebbe aumentare» 

SDA

2.1.2026 - 12:03

Molte delle circa cento persone ricoverate in ospedale non sono ancora state identificate. «Probabilmente ci vorrà un'altra giornata buona per poterlo fare», ha dichiarato Stéphane Ganzer, Consigliere di Stato responsabile della sicurezza.
KEYSTONE
KEYSTONE

L'identificazione delle vittime dell'incendio di Crans-Montana prosegue e richiederà tempo, ha dichiarato venerdì Mathias Reynard, presidente del governo vallesano. Il bilancio delle vittime rimane invariato, ma potrebbe aumentare, secondo Stéphane Ganzer.

Keystone-SDA

02.01.2026, 12:03

Tragedia. Crans-Montana: diversi giovani di una squadra vodese ancora dispersi Alcuni pazienti verso Belgio e Italia

Alcuni pazienti verso Belgio e Italia

«Le nostre squadre sono ancora in prima linea», ha detto Reynard alla radio RTS venerdì mattina. Il presidente del governo vallesano ha aggiunto che l'identificazione delle vittime «richiederà del tempo» e che si sta prestando molta attenzione.

Molte delle circa cento persone ricoverate in ospedale non sono ancora state identificate. «Probabilmente avremo bisogno di un'altra giornata per poterlo fare», ha aggiunto Stéphane Ganzer, consigliere di Stato responsabile della sicurezza, alla radio francese RTL.

«Un bilancio terribile»

I due ministri non hanno rilasciato nuove cifre sulle vittime, attenendosi alla cifra di circa quaranta annunciata giovedì. Tuttavia, Stéphane Ganzer ha avvertito che il bilancio è «terribile» e «potrebbe peggiorare».

«Tra gli 80 e i 100 feriti» sono ancora «in assoluta emergenza», ha aggiunto. «Il bilancio è in aumento perché sappiamo che quando le persone sono ferite e hanno circa il 15% della superficie corporea con ustioni di terzo grado, c'è un rischio di morte nelle ore e nei giorni successivi, poiché la setticemia può diffondersi in tutto il corpo», ha continuato, mesto.

Tragedia in Vallese. Un 19enne calciatore del Metz ha riportato gravi lesioni nell'inferno di Crans-Montana. Il club chiede rispetto

Tragedia in ValleseUn 19enne calciatore del Metz ha riportato gravi lesioni nell'inferno di Crans-Montana. Il club chiede rispetto

Ospedali sotto pressione

Reynard ha descritto la situazione negli ospedali come «estremamente tesa». «Alcune persone che avevano il giorno libero sono venute al lavoro per aiutare i loro colleghi», ha detto.

Sono in corso anche discussioni sul trasferimento di competenze mediche. Medici francesi specializzati in ustioni gravi potrebbero venire in Vallese.

Il Consigliere di Stato ha anche reso omaggio «ai cittadini e ai giovani che hanno salvato vite nei primi minuti» intorno al bar.

Il primo cittadino vallesano non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulle cause della tragedia, ma ha indicato che le indicazioni iniziali (incendio diffuso) sono state confermate.

Difficile identificare le vittime. I parenti cercano disperatamente i loro figli dopo l'inferno di Crans- Montana

Difficile identificare le vittimeI parenti cercano disperatamente i loro figli dopo l'inferno di Crans- Montana

Diverse similitudiniUna nuova foto mostra la probabile origine del rogo a Crans-Montana. La dinamica ricorda un dramma del 2003

Diverse similitudiniUna nuova foto mostra la probabile origine del rogo a Crans-Montana. La dinamica ricorda un dramma del 2003

Lacrime, silenzio e poche parole. A Crans-Montana: «Apocalisse, è l'unica parola che riesco a dire», «Il dolore degli altri è il dolore di tutti»

Lacrime, silenzio e poche paroleA Crans-Montana: «Apocalisse, è l'unica parola che riesco a dire», «Il dolore degli altri è il dolore di tutti»

Incidenti. Inferno a Crans-Montana: bandiere a mezz'asta su Palazzo federale

IncidentiInferno a Crans-Montana: bandiere a mezz'asta su Palazzo federale

Inferno a Crans-Montana. «Ero circondata da persone in fiamme, un angelo custode mi ha salvata»: il racconto della 17enne sopravvissuta

Inferno a Crans-Montana«Ero circondata da persone in fiamme, un angelo custode mi ha salvata»: il racconto della 17enne sopravvissuta