Lo sciopero di 24 ore nel settore aereo in Italia ha comportato oggi la cancellazione di circa 160 voli negli scali milanesi: circa 140 tra arrivi e partenze a Malpensa e una ventina a Linate, secondo i dati forniti dal sindacato CUB, che ha indetto la mobilitazione. Una nostra collega si trova a Malpensa: «All'inizio qui era tutto vuoto. Ora un caos pazzesco». Ecco cosa si sa.

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato CUB Trasporti per il comparto aeroportuale contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. (Foto archivio)

Sciopero Tra Malpensa e Linate cancellati 160 voli, la nostra collega all'aeroporto: «Chissà se riesco a partire...»

Dalla mezzanotte di oggi è in corso uno sciopero del settore in tutta la vicina Penisola, che durerà fino alle 23:59, contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre sei mesi, oltre all'adeguamento dei salari all'inflazione.

Tra le rivendicazioni del sindacato figurano anche il riconoscimento del lavoro domenicale, una diversa disciplina delle ferie e maggiori tutele in materia di sicurezza sul lavoro.

«Le aziende si ostinano a non adeguarsi nonostante i pronunciamenti dei tribunali, fino alla Cassazione», ha dichiarato il segretario nazionale della CUB Trasporti, Antonio Amoroso, sottolineando anche la richiesta di «adeguare le condizioni di sicurezza», a partire dalla gestione dei dispositivi di protezione individuale.

Secondo SEA, la società che gestisce gli scali milanesi, i passeggeri sono stati informati in anticipo delle cancellazioni e i voli rimasti operativi non registrano ritardi significativi, scrive l'agenzia ANSA.

La collega: «Volo annullato al mattino, ora posticipato»

Stando a quanto segnalato dall'organizzazione sindacale, diversi voli in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa sarebbero stati riprogrammati all'interno delle fasce orarie garantite, pur essendo inizialmente programmati al di fuori di esse.

Tra i collegamenti indicati figurano voli operati da Swiss, American Airlines, Wizz Air Malta, EasyJet e Lufthansa.

Una nostra collega, in partenza per le vacanze, ci conferma, direttamente da Malpensa, che il suo volo previsto presto al mattino è stato annullato già durante la settimana e che gli è stato consigliato di prenderne uno la sera.

Così ha fatto, ma il collegamento previsto alle 18h55, cioè nella fascia oraria garantita tra le 18h00 e le 21h00, è stato posticipato alle 20h30.

Una raffica di annullamenti. Redazione blue News

«Siamo arrivati con calma nella seconda parte del pomeriggio. Siccome i voli erano stati tutti cancellati fino alle 18h00 era tutto deserto, non c'era nessuno in giro. Adesso invece è una bolgia pazzesca. Gente dappertutto. Non trovi più nemmeno un posto in un bar. Pazzesco.» ci racconta la collega, con un sorriso amaro nella voce.

«Malgrado il posticipo di un'ora e mezza speriamo proprio di riuscire a partire per le nostre vacanze» conclude con un filo di speranza.

Le fotografie qui sotto mostra che l'atteso «Happy end» c'è stato. La collega ha potuto imbarcarsi sul suo volo e ha ufficialmente iniziato le sue meritate vacanze.

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