Ecco perché centinaia di persone sono in coda nel centro di Zurigo

Tutti vogliono entrare... ma dove? Screenshot/Instagram/@szene_isch_zueri

Il desiderio di saperne di più è enorme: a Zurigo, quindi, centinaia di studenti vorrebbero un posto per studiare nella Biblioteca centrale. E questo porta a vedere code impressionanti nel centro storico della città.

Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Il filmato di una lunga coda di persone a Zurigo è diventato virale sui social media.

Le immagini fanno pensare a quelle lunghe file di persone in attesa di comprare un oggetto appena messo in vendita o di vedere un appartamento a buon mercato.

Ma si tratta invece di studenti, per i quali i posti disponibili nella Biblioteca centrale di Zurigo sono troppo pochi. Mostra di più

Quando a Zurigo le persone si mettono in fila più o meno ordinatamente per entrare in un edificio, probabilmente è perché vogliono vedere un appartamento. Questo perché nella Città sulla Limmat, in particolare, gli alloggi a prezzi accessibili scarseggiano e la domanda è elevata.

Anche a Zähringerplatz, nel centro storico di Zurigo, in questi giorni centinaia di persone cercano disperatamente di entrare in un palazzo, come mostra un video postato sul canale Instagram di «szene_isch_zueri».

Le persone in attesa non stanno però cercando un appartamento, ma sperano di trovare una sistemazione nella Biblioteca centrale.

In quello che è uno dei più grandi centri di conoscenza della Svizzera, gli spazi di lavoro e di studio sono estremamente richiesti. Ma sebbene ci siano ben 660 posti disponibili, essi soddisfano a malapena la domanda attuale.

Chi arriva troppo tardi deve aspettare a lungo

Il motivo? Nelle università si stanno svolgendo gli esami. «In questo periodo abbiamo anche prolungato l'orario di apertura. La sala di lettura e gli scaffali sono attualmente aperti dal lunedì al venerdì fino alle 22.00 e il sabato e la domenica (solo la sala di lettura) fino alle 19.00», ha dichiarato al «Blick» il portavoce della biblioteca Michael Breitenmoser.

Le aree di studio sono comunque «molto popolari tra gli studenti e quindi ben occupate tutto l'anno», ha aggiunto Breitmoser.

Quindi chi prima arriva, meglio alloggia: se non ci si presenta prima delle 9 del mattino, bisogna aspettarsi una lunga attesa per un posto di studio. In ogni caso, l'indicatore dell'occupazione attuale della biblioteca è in questi giorni quasi sempre sul rosso.