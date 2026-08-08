Traffico in tilt sulla A2 verso nord, un incidente a Mezzovico ha peggiorato ulteriormente la situazione. All'imbocco sud del tunnel del San Gottardo 10 verso le 17 vi erano 10 chilometri di coda.

Il traffico alla galleria del San Gottardo ha raggiunto i 10 chilometri di coda al portale sud attorno alle 17 di sabato. Tra Faido e Airolo i tempi di attesa sfioravano le due ore.

Per far fronte alla situazione, l’entrata autostradale di Airolo è stata chiusa in direzione nord. La corsia preferenziale CUPRA è invece rimasta aperta. Agli automobilisti diretti verso nord viene consigliato di scegliere come alternativa la A13 del San Bernardino.

Particolarmente intenso il traffico anche lungo la A2 da Chiasso verso nord. A peggiorare ulteriormente la situazione, poco prima delle 18, come riporta la RSI, un grave incidente a Mezzovico, che ha coinvolto diversi veicoli e numerose persone.

Nello schianto sono rimasti coinvolti, tra gli altri, un camper e un’automobile che, secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, sarebbero andati distrutti. Sul posto sono intervenuti diverse ambulanze, i pompieri e la polizia.

L’incidente ha provocato rapidamente una lunga coda, con i rallentamenti che si sono estesi fino a Lugano. Un tratto della A2 in direzione nord è stato chiuso al traffico a partire dal Dosso di Taverne.