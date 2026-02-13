  1. Clienti privati
Strada chiusa Valanga seppellisce l'autostrada A6. Traffico del Lötschberg paralizzato, previsto l'uso di esplosivi

Samuel Walder

13.2.2026

L'autostrada A6 rimarrà completamente chiusa per il momento, fino a quando non verrà fatta saltare in aria.
USTRA
USTRA

Giovedì, poco prima di mezzogiorno, una valanga ha colpito l'autostrada A6 tra Goppenstein e Gampel. Nessuno è rimasto ferito, ma l'importante collegamento nella regione del Lötschberg rimane chiuso a causa del continuo rischio di valanghe.

13.02.2026, 10:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una valanga è caduta sulla A6 nei pressi di Goppenstein, in Vallese, nella zona della galleria Rotloiwi, paralizzando temporaneamente la strada e il trasporto auto del Lötschberg.
  • Non ci sono stati feriti e la carreggiata è stata liberata, ma la strada rimane chiusa a causa del rischio di valanghe sempre elevato.
  • A causa delle cattive condizioni meteorologiche, non è ancora possibile effettuare il previsto distacco di valanghe con l'elicottero per mettere in sicurezza il percorso.
Mostra di più

Giovedì, poco prima di mezzogiorno, si è verificata una valanga sull'autostrada A6 tra Goppenstein e Gampel, nel Canton Vallese.

L'area interessata è la galleria Rotloiwi, immediatamente prima della stazione di trasporto auto di Goppenstein.

Le masse di neve hanno sepolto l'area del portale della galleria. La strada è stata chiusa immediatamente e anche il servizio di trasporto auto del Lötschberg ha dovuto sospendere le operazioni, come riferito dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Non ci sono stati feriti né danni alle infrastrutture.

Vista esterna della strada sepolta dalla valanga.
ASTRA
ASTRA

Strada sgomberata, ma il pericolo rimane

La strada è stata liberata dalla neve nel corso del pomeriggio. Ma il via libera non è stato dato. A causa del continuo rischio di valanghe, la strada rimane chiusa a titolo precauzionale.

Prima che il traffico possa tornare a circolare, è previsto un intervento di distacco di valanghe con l'elicottero.

L'obiettivo è quello di liberare in modo controllato ulteriori masse di neve instabili.

Ma è proprio questo il problema al momento: a causa delle attuali condizioni meteorologiche, le operazioni con gli elicotteri non sono al momento possibili.

I mezzi di sgombero neve hanno già liberato la carreggiata dalla neve.
ASTRA
ASTRA

Il tratto tra Goppenstein e Gampel rimarrà quindi chiuso.

L'Ufficio federale delle strade sta monitorando costantemente la situazione meteorologica e intende effettuare i necessari brillamenti «il più rapidamente possibile».

