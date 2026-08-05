A Lugano
Tragedia all’alba nel Ceresio, muore annegato un 25enne
Poco prima delle 5, era stata segnalata la scomparsa (immagine d'archivio d'illustrazione).
KEYSTONE
Il corpo del giovane, cittadino italiano residente nel Luganese, è stato recuperato nelle acque di Lugano vicino al Ponte del Diavolo. La dinamica è ancora al vaglio della polizia.
Un uomo di 25 anni ha perso la vita nelle prime ore di mercoledì 5 agosto durante una nuotata nel Lago Ceresio, a Lugano.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, poco prima delle 5 è stata segnalata alla Centrale comune d’allarme la scomparsa di una persona nelle acque all’altezza del Ponte del Diavolo.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, insieme ai soccorritori della Croce Verde di Lugano.
Il corpo senza vita del giovane, un cittadino italiano residente nel Luganese, è stato successivamente individuato e recuperato a circa quattro metri dalla riva, a una profondità di circa tre metri.
Le circostanze dell’annegamento non sono ancora state chiarite. La dinamica dell’accaduto dovrà essere stabilita dall’inchiesta di polizia.