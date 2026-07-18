Il cittadino francese è stato trovato senza vita sopra l’alpe di Camadra, a circa 2.600 metri di altitudine. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto per diversi metri mentre svolgeva lavori legati alla pastorizia.

Un cittadino francese di 35 anni, residente in Francia, è stato trovato morto venerdì mattina in una zona impervia dell’alta Valle di Blenio, sopra l’alpe di Camadra.

La segnalazione del ritrovamento è giunta alla Centrale comune d’allarme poco prima delle 9.30. Il corpo si trovava a un’altitudine di circa 2.600 metri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che hanno constatato il decesso dell’uomo.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, il 35enne stava svolgendo alcuni lavori nell’ambito della sua attività nel settore della pastorizia quando sarebbe caduto per diversi metri lungo un pendio.

La dinamica esatta e le cause dell’incidente non sono ancora state accertate e saranno oggetto dell’inchiesta.