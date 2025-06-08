A Lavertezzo, stando a diversi media, tra cui il sito della RSI, una donna stava facendo il bagno nella Verzasca quando sarebbe stata trascinata dalla corrente.

Secondo le prime informazioni, le persone che si trovavano sul luogo l'avrebbero vista scomparire e avrebbero subito diramato l'allarme.

In seguito, secondo l'emittente di Comano, è intervenuta la REGA, che ha perlustrato la zona e ha rintracciato la donna, che sarebbe riuscita ad aggrapparsi a delle rocce.

Sono state prestate le prime cure e la bagnante è stata elitrasportata in ospedale.