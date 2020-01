Transizione energetica: appello alla politica affinché agisca

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/bf4a9f2d-a3fb-4ca9-bc5a-cbc267c28554.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/bf4a9f2d-a3fb-4ca9-bc5a-cbc267c28554.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/bf4a9f2d-a3fb-4ca9-bc5a-cbc267c28554.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/bf4a9f2d-a3fb-4ca9-bc5a-cbc267c28554.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/bf4a9f2d-a3fb-4ca9-bc5a-cbc267c28554.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/bf4a9f2d-a3fb-4ca9-bc5a-cbc267c28554.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>È davvero difficile immortalare in maniera così affascinante il traffico mattutino nei pressi della città tedesca di Vaihingen-sur-l’Enz: abilmente fotografati, i fari delle automobili diffondono una scia di luce.<br/>Immagine: dpa/Sebastian Gollnow</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/84461ab9-338b-4cc3-b657-5f086898ca91.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/84461ab9-338b-4cc3-b657-5f086898ca91.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/84461ab9-338b-4cc3-b657-5f086898ca91.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/84461ab9-338b-4cc3-b657-5f086898ca91.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/84461ab9-338b-4cc3-b657-5f086898ca91.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/1/16/84461ab9-338b-4cc3-b657-5f086898ca91.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Vanessa Williams si trova di fronte a un cumulo di rovine. Cosa succede nel mondo?
Vanessa Williams si trova di fronte a un cumulo di rovine. L'azienda che gestiva con suo marito Peter Williams a Mogo, in Australia, è stata vittima di incendi boschivi.
Immagine: EPA/James Gourley Cosa succede nel mondo?
L'inizio di una bella giornata: il sole sorge dietro il viadotto della Ruhr a Herdecke, nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia.
Immagine: dpa/Jonas Güttler Cosa succede nel mondo?
Questa sì che è gioia di vivere: le ballerine della scuola di balletto Lizt Alfonso percorrono i vicoli della capitale cubana, dove si tiene l'Havana Jazz Plaza Festival.
Immagine: AP/Ramon Espinosa Cosa succede nel mondo?
Una grossa medusa luminescente percorre la navata di una chiesa a Morat: questa cittadina del Canton Friburgo accoglie ancora una volta il Festival delle Luci, di cui fa parte anche questo spettacolo nell'edificio sacro.
Immagine: Keystone/Marcel Bieri Cosa succede nel mondo?
Dopo una lunga interruzione a fine anno, le proteste contro l'élite politica in Libano sono di nuovo in corso.
Immagine: dpa/AP/Hussein Malla Cosa succede nel mondo?
Una cassa piena di cuccioli: questi piccoli di canguro e wallaby hanno perso i loro genitori negli incendi boschivi che imperversano in Australia. Ora vengono curati in un santuario.
Immagine: dpa/AAP/Darren England Cosa succede nel mondo?
Nelle Filippine, le ceneri vulcaniche devastano numerosi villaggi attorno al Taal. I ricercatori, inoltre, temono una nuova violenta eruzione.
Immagine: dpa/AP/Basilio Sepe Cosa succede nel mondo?
Un camion da 40 tonnellate è rimasto incastrato fra due abitazioni nella località tedesca di Herborn-Seelbach: l'autista del mezzo aveva tentato di fare inversione in una strada piuttosto stretta a causa di alcune auto parcheggiato che gli sbarravano il passaggio. Sfortunatamente non è riuscito nell'intento, finendo in una situazione piuttosto imbarazzante.
Immagine: Polizeipräsidium Mittelhessen/dpa Cosa succede nel mondo?
Le Silvesterchlause passano da una fattoria all'altra a Hundwil (Canton Appenzello Esterno) annunciando l'arrivo del nuovo anno con un «Zäuerli». Si festeggia così l'antico Anno nuovo del calendario Gregoriano.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?
Le Olimpiadi invernali della gioventù, in corso a Losanna, possono essere molto stancanti per i giovani atleti in gara. Un sonnellino ristoratore è l'ideale per questi scialpinisti rumeni.
Immagine: KEYSTONE/Joel Marklund for OIS via AP Cosa succede nel mondo?
A gambe nude in metro! In occasione del «No Pants Subway Ride», i passeggeri della metropolitana di Londra lasciano a casa di pantaloni. La ragione? Humour, naturalmente. So British.
Immagine: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa Secondo le autorità, la nube si è elevata fino a uno chilometro di altezza. Gli abitanti non possono fare altro che ripulire i propri veicoli.
Immagine: Aaron Favila/AP/dpa Cosa succede nel mondo?
Un wallaby mangia delle carote lanciate da un elicottero del NSW National Parks and Wildlife Service. La fauna selvatica soffre di una terribile penuria di cibo nelle regioni australiane colpite da devastanti incendi boschivi.
Immagine: NSW NATIONAL PARKS AND WILDLIFE SERVICE via AAP/dpa Cosa succede nel mondo?
A Goma, nella Repubblica democratica del Congo, un aereo da trasporto Lockheed C-130BZ Hercules dell'aeronautica sudafricana ha effettuato un atterraggio di emergenza con un motore in fiamme ed è stato gravemente danneggiato. Più la paura che altro per i 59 passeggeri, in viaggio per una missione ONU, e gli otto membri dell'equipaggio.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?
Vittime delle fiamme: veterinari e volontari curano dei koala presso il Kangaroo Island Wildlife Park sull'isola di Kangaroo, in Australia. Secondo le ultime stime degli esperti, almeno un miliardo di animali sono morti a causa dei devastanti incendi boschivi che stanno colpendo il Paese.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?
I fuochi d'artificio di Putin: una nave da guerra russa partecipa a delle manovre nel Mar Nero al largo della Crimea. Durante l'esercitazione, navi e aerei da guerra hanno lanciato missili su obiettivi di addestramento.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?
Fluttuazioni: mentre in dicembre le inondazioni sono state senza precedenti, ora la marea si è ormai abbassata. I fenomeni meteorologici di alta pressione fanno scendere il livello dei canali a Venezia.
Immagine: dpa Un passante li aveva avvertiti dopo aver scambiato per fumo una nuvola che galleggiava al di sopra dell’edificio. Per l'occasione sono stati dispiegati un centinaio di pompieri e diverse decine di veicoli.
Immagine: dpa