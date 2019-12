Trasparenza dei partiti: sì al controprogetto

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/0991a524-075d-4b80-8391-93e536d88b96.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/0991a524-075d-4b80-8391-93e536d88b96.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/0991a524-075d-4b80-8391-93e536d88b96.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/0991a524-075d-4b80-8391-93e536d88b96.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/0991a524-075d-4b80-8391-93e536d88b96.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/0991a524-075d-4b80-8391-93e536d88b96.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La depressione Wilfried ha provocato delle tempeste nel nord della Germania e maremoti in alcune zone. All’imbarcadero di Dagebüll, il Mar del Nord ha danneggiato un veicolo chiaramente parcheggiato sul molo nonostante il divieto di sosta.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/737bece1-cead-4a7a-987d-9ed1b8e47ac3.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/737bece1-cead-4a7a-987d-9ed1b8e47ac3.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/737bece1-cead-4a7a-987d-9ed1b8e47ac3.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/737bece1-cead-4a7a-987d-9ed1b8e47ac3.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/737bece1-cead-4a7a-987d-9ed1b8e47ac3.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/737bece1-cead-4a7a-987d-9ed1b8e47ac3.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un insolito oggetto volante: un pilota decolla con il suo bolide durante una gara di snowcross in Minnesota.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/9150223c-3272-4f42-b1af-18d2475c8ed1.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/9150223c-3272-4f42-b1af-18d2475c8ed1.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/9150223c-3272-4f42-b1af-18d2475c8ed1.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/9150223c-3272-4f42-b1af-18d2475c8ed1.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/9150223c-3272-4f42-b1af-18d2475c8ed1.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/9150223c-3272-4f42-b1af-18d2475c8ed1.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Frantumato: in seguito ad un violento terremoto che ha scosso il sud delle Filippine, un edificio a Padada è crollato seppellendo un veicolo parcheggiato.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/f5928853-9f92-42c9-9dd3-fcb294808716.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/f5928853-9f92-42c9-9dd3-fcb294808716.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/f5928853-9f92-42c9-9dd3-fcb294808716.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/f5928853-9f92-42c9-9dd3-fcb294808716.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/f5928853-9f92-42c9-9dd3-fcb294808716.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/f5928853-9f92-42c9-9dd3-fcb294808716.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il primo bagno: in Brasile, una piccola tartaruga appena uscita dall’uovo si dirige verso il mare.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/65c607eb-ba27-42a2-990e-1df92f0f173d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/65c607eb-ba27-42a2-990e-1df92f0f173d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/65c607eb-ba27-42a2-990e-1df92f0f173d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/65c607eb-ba27-42a2-990e-1df92f0f173d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/65c607eb-ba27-42a2-990e-1df92f0f173d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/16/65c607eb-ba27-42a2-990e-1df92f0f173d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Sott’acqua: più di 6000 persone hanno dovuto essere temporaneamente evacuate dalle proprie case in seguito ad un’inondazione in Malesia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/3031ae85-27cc-4867-8cce-cdee39fbffc8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/3031ae85-27cc-4867-8cce-cdee39fbffc8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/3031ae85-27cc-4867-8cce-cdee39fbffc8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/3031ae85-27cc-4867-8cce-cdee39fbffc8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/3031ae85-27cc-4867-8cce-cdee39fbffc8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/3031ae85-27cc-4867-8cce-cdee39fbffc8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Rivedere un uomo seducente: un sogno per Joan, 89 anni. Il suo desiderio si è ormai realizzato. La casa di riposo in cui vive a Bury Saint Edmunds, in Inghilterra, ha ingaggiato uno spogliarellista travestito da pompiere. «Mi sarebbe piaciuto che fosse venuto tutti i giorni, ha dichiarato Joan. Mi sono sentita di nuovo giovane e ho approfittato di ogni secondo.»<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/46de7c0a-03ee-4c6c-8d38-15cd3c494a19.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/46de7c0a-03ee-4c6c-8d38-15cd3c494a19.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/46de7c0a-03ee-4c6c-8d38-15cd3c494a19.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/46de7c0a-03ee-4c6c-8d38-15cd3c494a19.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/46de7c0a-03ee-4c6c-8d38-15cd3c494a19.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/46de7c0a-03ee-4c6c-8d38-15cd3c494a19.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Con una portaerei come questa, non si hanno nemici: del fumo denso fuoriesce dall’Amiral Kouznetsov, l’unica portaerei russa. L’incendio è scoppiato durante dei lavori di manutenzione. Si tratta del secondo incidente subito in un anno dal fiore all’occhiello della marina russa. Già in passato, la nave aveva suscitato scalpore sui giornali in seguito a numerosi guasti.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/d43b32f7-bb39-4502-b6a9-45cf1dac00de.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/d43b32f7-bb39-4502-b6a9-45cf1dac00de.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/d43b32f7-bb39-4502-b6a9-45cf1dac00de.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/d43b32f7-bb39-4502-b6a9-45cf1dac00de.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/d43b32f7-bb39-4502-b6a9-45cf1dac00de.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/d43b32f7-bb39-4502-b6a9-45cf1dac00de.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A rimorchio: un cigno nero nuota con i suoi piccoli in un corso d’acqua all’interno dei giardini imperiali dell’antico palazzo estivo di Pechino.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/37881455-7727-43b2-a037-742698ac399d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/37881455-7727-43b2-a037-742698ac399d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/37881455-7727-43b2-a037-742698ac399d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/37881455-7727-43b2-a037-742698ac399d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/37881455-7727-43b2-a037-742698ac399d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/37881455-7727-43b2-a037-742698ac399d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Perfino il prato brucia: all’ippodromo di Belmont a Perth, in Australia, non si svolgeranno corse ippiche per molto tempo. In seguito ad un piccolo incendio boschivo, anche il prato ha preso fuoco.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/5b10e6bf-f0e2-4022-a442-1c15fa9e66ad.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/5b10e6bf-f0e2-4022-a442-1c15fa9e66ad.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/5b10e6bf-f0e2-4022-a442-1c15fa9e66ad.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/5b10e6bf-f0e2-4022-a442-1c15fa9e66ad.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/5b10e6bf-f0e2-4022-a442-1c15fa9e66ad.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/5b10e6bf-f0e2-4022-a442-1c15fa9e66ad.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il nuovo bolide di Babbo Natale? Un modello di un’auto sportiva Porsche composto da ghirlande luminose brilla sulla Schloßplatz di Stoccarda.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c7c262cd-3305-4cf4-a9c3-f2fdcc463404.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c7c262cd-3305-4cf4-a9c3-f2fdcc463404.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c7c262cd-3305-4cf4-a9c3-f2fdcc463404.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c7c262cd-3305-4cf4-a9c3-f2fdcc463404.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c7c262cd-3305-4cf4-a9c3-f2fdcc463404.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c7c262cd-3305-4cf4-a9c3-f2fdcc463404.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Stretto in una morsa: un manifestante viene arrestato da un poliziotto durante un raduno nel nord-est dell’India. La protesta riguarda una nuova legge sulla cittadinanza.<br><br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/74781b25-179d-4356-b290-6fa60b61027b.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/74781b25-179d-4356-b290-6fa60b61027b.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/74781b25-179d-4356-b290-6fa60b61027b.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/74781b25-179d-4356-b290-6fa60b61027b.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/74781b25-179d-4356-b290-6fa60b61027b.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/74781b25-179d-4356-b290-6fa60b61027b.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un dipinto dell’artista Gustav Klimt, appartenente al movimento dell’Art nouveau, è riapparso a Piacenza dopo 23 anni. «Ritratto di una signora» è stato ritrovato da alcuni giardinieri, durante dei lavori di pulizia, dietro una porta di metallo ricoperta di edera, lungo un muro del museo Ricci Oddi. Il dipinto era in un sacchetto di plastica e non è visibilmente danneggiato. Era scomparso dal museo nel 1997.<br><br/>Immagine: Keystone/Polizia di Stato</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b08be900-5bee-4f11-9a10-ca5e6b105f42.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b08be900-5bee-4f11-9a10-ca5e6b105f42.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b08be900-5bee-4f11-9a10-ca5e6b105f42.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b08be900-5bee-4f11-9a10-ca5e6b105f42.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b08be900-5bee-4f11-9a10-ca5e6b105f42.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b08be900-5bee-4f11-9a10-ca5e6b105f42.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Lavaggio auto involontario: una vettura finita in fondo ad uno stagno con il bagagliaio aperto a Hemer, Germania. L’automobilista deve aver dimenticato di tirare il freno a mano prima di scendere dall’auto per scaricare.<br><br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c9a3bc6e-6619-4c05-beac-2f4df0f03f46.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c9a3bc6e-6619-4c05-beac-2f4df0f03f46.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c9a3bc6e-6619-4c05-beac-2f4df0f03f46.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c9a3bc6e-6619-4c05-beac-2f4df0f03f46.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c9a3bc6e-6619-4c05-beac-2f4df0f03f46.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/c9a3bc6e-6619-4c05-beac-2f4df0f03f46.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Ebbene, buon appetito! Questo budino di Natale esposto al Royal Navy Museum risale a 120 anni fa. Durante la guerra dei boeri, 1000 esemplari di questo piatto tradizionale furono distribuiti al personale della marina. Questo è l’ultimo rimasto. Sarà ancora buono da mangiare?<br><br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/60426528-71b9-4860-840d-a4f9001e5130.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/60426528-71b9-4860-840d-a4f9001e5130.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/60426528-71b9-4860-840d-a4f9001e5130.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/60426528-71b9-4860-840d-a4f9001e5130.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/60426528-71b9-4860-840d-a4f9001e5130.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/60426528-71b9-4860-840d-a4f9001e5130.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A caccia di voti: il primo ministro Boris Johnson esce dal seggio con il suo cane. Oggi in Gran Bretagna si tengono le elezioni. Al cane Dilyn però non è permesso votare.<br><br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/12f7cc55-47a3-48a6-b92b-5c08ae8ab000.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/12f7cc55-47a3-48a6-b92b-5c08ae8ab000.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/12f7cc55-47a3-48a6-b92b-5c08ae8ab000.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/12f7cc55-47a3-48a6-b92b-5c08ae8ab000.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/12f7cc55-47a3-48a6-b92b-5c08ae8ab000.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/12f7cc55-47a3-48a6-b92b-5c08ae8ab000.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In Brasile, in seguito allo scoppio di una tubatura dell’acqua lungo un cantiere, si è verificato uno smottamento del terreno. Anche una parte della strada adiacente ha ceduto. Quattro automobili si sono schiantate nella voragine, ma non ci sono stati feriti.<br><br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/bb8a1edb-5671-48c9-9ef9-31236c67158a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/bb8a1edb-5671-48c9-9ef9-31236c67158a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/bb8a1edb-5671-48c9-9ef9-31236c67158a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/bb8a1edb-5671-48c9-9ef9-31236c67158a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/bb8a1edb-5671-48c9-9ef9-31236c67158a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/bb8a1edb-5671-48c9-9ef9-31236c67158a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Dolorosa commemorazione delle vittime della dittatura in Brasile: alcuni attivisti riproducono un metodo di tortura dei prigionieri chiamato pau de arara sulla spiaggia di Rio de Janeiro.<br><br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b96add93-6604-4f09-abc9-196e844b1b32.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b96add93-6604-4f09-abc9-196e844b1b32.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b96add93-6604-4f09-abc9-196e844b1b32.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b96add93-6604-4f09-abc9-196e844b1b32.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b96add93-6604-4f09-abc9-196e844b1b32.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b96add93-6604-4f09-abc9-196e844b1b32.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Massima protezione: la duchessa di Cornovaglia Camilla si protegge dalla pioggia con un ombrello alle spalle della portaerei HMS Prince of Wales durante la messa in servizio a Portsmouth.<br><br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/e8002bbc-5d66-421f-b9fd-d12d554a05ff.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/e8002bbc-5d66-421f-b9fd-d12d554a05ff.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/e8002bbc-5d66-421f-b9fd-d12d554a05ff.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/e8002bbc-5d66-421f-b9fd-d12d554a05ff.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/e8002bbc-5d66-421f-b9fd-d12d554a05ff.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/e8002bbc-5d66-421f-b9fd-d12d554a05ff.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Protezione totale: poliziotti armati di tutto punto mettono in sicurezza l’angolo di una strada nel New Jersey. Sei persone hanno perso la vita in una sparatoria durata diverse ore.<br><br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/00d1aa96-da63-4d24-ad70-f71380dae042.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/00d1aa96-da63-4d24-ad70-f71380dae042.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/00d1aa96-da63-4d24-ad70-f71380dae042.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/00d1aa96-da63-4d24-ad70-f71380dae042.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/00d1aa96-da63-4d24-ad70-f71380dae042.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/00d1aa96-da63-4d24-ad70-f71380dae042.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Galleggiare invece di volare: al Sunshine Aquarium di Tokyo, in Giappone, dei pinguini del Capo vengono fotografati da un’angolazione inusuale.<br><br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/6a8c3747-f1f7-4476-9894-30dd4d0022e9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/6a8c3747-f1f7-4476-9894-30dd4d0022e9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/6a8c3747-f1f7-4476-9894-30dd4d0022e9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/6a8c3747-f1f7-4476-9894-30dd4d0022e9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/6a8c3747-f1f7-4476-9894-30dd4d0022e9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/6a8c3747-f1f7-4476-9894-30dd4d0022e9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Controverso: lo scrittore Peter Handke (a sinistra) riceve il premio Nobel per la letteratura 2019 dalle mani del re Carl XVI Gustaf di Svezia. Vicino alla Casa dei concerti di Stoccolma si sono svolte delle proteste contro questa assegnazione a causa della controversa posizione di Peter Handke nel conflitto iugoslavo.<br><br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b3ff5083-2d9d-40cf-8c93-c6c6d6bf7510.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b3ff5083-2d9d-40cf-8c93-c6c6d6bf7510.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b3ff5083-2d9d-40cf-8c93-c6c6d6bf7510.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b3ff5083-2d9d-40cf-8c93-c6c6d6bf7510.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b3ff5083-2d9d-40cf-8c93-c6c6d6bf7510.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/b3ff5083-2d9d-40cf-8c93-c6c6d6bf7510.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In seguito alle forti piogge, un tunnel situato nei pressi dell’aeroporto di Bayreuth, in Libano, si è allagato. In buona parte della metropoli, il traffico è stato completamente interrotto, le strade si sono trasformate in fiumi e molti automobilisti hanno dovuto attendere i soccorsi all’interno del proprio veicolo in panne.<br><br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/a8d503df-8597-4c7c-8245-53996e42f20a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/a8d503df-8597-4c7c-8245-53996e42f20a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/a8d503df-8597-4c7c-8245-53996e42f20a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/a8d503df-8597-4c7c-8245-53996e42f20a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/a8d503df-8597-4c7c-8245-53996e42f20a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/a8d503df-8597-4c7c-8245-53996e42f20a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Portato via dall’acqua: un manifestante viene travolto dal getto un cannone ad acqua durante una manifestazione antigovernativa in Cile.<br><br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/1c1341ca-b2da-4859-b8b7-ca9c3b5f20f6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/1c1341ca-b2da-4859-b8b7-ca9c3b5f20f6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/1c1341ca-b2da-4859-b8b7-ca9c3b5f20f6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/1c1341ca-b2da-4859-b8b7-ca9c3b5f20f6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/1c1341ca-b2da-4859-b8b7-ca9c3b5f20f6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/1c1341ca-b2da-4859-b8b7-ca9c3b5f20f6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Sguardo disapprovante: l’attivista svedese Greta Thunberg partecipa ad una conferenza stampa di «Fridays for Future» in occasione del summit mondiale sul clima a Madrid.<br><br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/9b497098-dbe9-4d28-a992-964c58bf0d64.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/9b497098-dbe9-4d28-a992-964c58bf0d64.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/9b497098-dbe9-4d28-a992-964c58bf0d64.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/9b497098-dbe9-4d28-a992-964c58bf0d64.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/9b497098-dbe9-4d28-a992-964c58bf0d64.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/13/9b497098-dbe9-4d28-a992-964c58bf0d64.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Uno scafo in piena luce: in un cantiere navale di Warnemünde, la chiglia della futura nave da crociera «Global 2» è esposta ad uno spettacolo di luce e di fuoco. Il prezzo di questa imbarcazione, che conterà 20 ponti, ammonta all’equivalente di 1,6 miliardi di franchi svizzeri.<br><br/>Immagine: dpa</p>" } ]