Sensibilizzazione Trasporti pubblici: al via la campagna sulla violenza contro il personale

SDA

3.9.2025 - 12:14

Le aggressioni nei confronti del personale dei trasporti pubblici sono in aumento. Per questo è stata organizzata una campagna di sensibilizzazione. (Immagine simbolica d'archivio).
Le aggressioni nei confronti del personale dei trasporti pubblici sono in aumento. Per questo è stata organizzata una campagna di sensibilizzazione. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) ha organizzato per oggi, in tutta la Svizzera, una giornata d'azione intitolata «Stop alla violenza – più rispetto per il personale» dei trasporti pubblici. Le aggressioni sono infatti in aumento, viene denunciato.

Keystone-SDA

03.09.2025, 12:14

03.09.2025, 13:06

«È urgente garantire maggiore protezione, più rispetto e la volontà politica di investire nella sicurezza», si legge in un comunicato odierno. Durante tutta la giornata di sensibilizzazione, il personale indosserà spille e braccialetti con messaggi contro la violenza.

Il sindacato stesso sarà presente in diverse città svizzere per dialogare con i viaggiatori e sensibilizzarli sulle sfide che deve affrontare il personale dei trasporti pubblici.

«Chi utilizza l'autobus o il treno deve sapere che dietro ogni uniforme c'è una persona. Il rispetto non è facoltativo, ma obbligatorio. La violenza, sia verbale, sia fisica, non ha posto nel trasporto pubblico», ha detto Patrick Kummer, vicepresidente del SEV, citato nella nota.

La giornata mira anche a ricordare l'esistenza dell'articolo 59 della Legge sul trasporto di viaggiatori (LTV), che prevede il perseguimento d'ufficio per aggressioni fisiche e verbali nei confronti del personale dei trasporti pubblici.

Un lavoro di uniformazione a livello svizzero è in corso per fare in modo che le imprese annuncino sistematicamente le aggressioni alle autorità competenti, e che queste ultime agiscano proprio secondo l'articolo 59.

