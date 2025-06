Assemblee di tre partiti oggi Keystone

Si tengono oggi le assemblee dei delegati di tre partiti.

Keystone-SDA SDA

A Berna, quelli del Centro eleggeranno il loro nuovo presidente, mentre a Hergiswil (NW) quelli del PLR presenteranno un documento sull'economia. Il PEV adotterà le proprie raccomandazioni per le prossime votazioni.

Il consigliere nazionale altovallesanno Philipp Matthias Bregy succederà ufficialmente a Gerhard Pfister alla testa del Centro. La sua elezione è considerata una formalità.

Avvocato e padre di due figli, Bregy è in Consiglio nazionale dal 2019, ed è capo del gruppo parlamentare del Centro alle Camere dalla metà del 2021.

I delegati adotteranno anche le loro raccomandazioni di voto sull'iniziativa della Gioventù socialista «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» e su quella delle Donne PLR «Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)».

Il PLR voterà un documento sull'economia in 9 punti

Nella Svizzera centrale, i delegati del PLR presenteranno un documento in nove punti sull'economia, che illustra il loro punto di vista su come proteggere le persone e i loro posti di lavoro in Svizzera.

Il partito chiede, ad esempio, di bloccare il numero dei dipendenti federali, facendo notare che mentre il numero dei funzionari è in aumento, il settore privato è a corto di manodopera qualificata.

I delegati adotteranno anche le loro raccomandazioni di voto sull'iniziativa per il futuro e sul decreto federale sull'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie.

Riuniti a Berna, i delegati del Partito evangelico (PEV) daranno il loro punto di vista sugli oggetti in votazione il 28 settembre: la nuova versione dell'identità elettronica (Id-e) e il decreto federale sull'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie.