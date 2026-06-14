L'iniziativa dell'UDC «No a una Svizzera da 10 milioni» è stata respinta alle urne domenica 14 giugno. Circa il 55% dei votanti ha rigettato il tetto demografico, ed è pure mancata nettamente la maggioranza dei Cantoni. Ecco cosa c'è dietro a questo risultato.

«Svizzera da 10 milioni» Tre fattori hanno determinato il fallimento dell'iniziativa dell'UDC, uno è stato un boomerang

Hai fretta? blue News riassume per te L'affluenza alle urne è stata tra le più alte degli ultimi anni e nettamente superiore alla media pluriennale.

L'iniziativa è fallita soprattutto a causa del rifiuto nelle città e nella Svizzera romanda.

Nonostante la campagna elettorale più costosa dall'introduzione delle norme sulla trasparenza, il progetto non ha ottenuto né la maggioranza popolare né quella dei cantoni.

L'UDC aveva puntato su un'elevata mobilitazione. Ma proprio l'affluenza alle urne eccezionalmente alta potrebbe aver contribuito al fallimento della sua iniziativa di limitazione.

Oltre alla Romandia, anche le città e un risultato inaspettatamente debole in diversi cantoni della Svizzera tedesca hanno giocato un ruolo decisivo. Tre fattori sono stati probabilmente determinanti per il fallimento finale dell'iniziativa.

Una delle affluenze alle urne più alte degli ultimi anni

La votazione ha portato alle urne un numero eccezionale di persone. Nella città di Zurigo l'affluenza per corrispondenza era già quasi del 55% venerdì, mentre a Basilea si registravano valori simili: gli esperti ne hanno dedotto un'affluenza finale del 60% o più nelle città più grandi.

La media svizzera di lungo periodo si attesta intorno al 45%.

Anche nelle zone rurali la mobilitazione è stata eccezionalmente alta. A Zweisimmen, nell’Oberland bernese, già venerdì sera il 50% degli aventi diritto aveva consegnato la propria busta.

A Ruswil, nel Canton Lucerna, la percentuale era superiore di quattro punti rispetto all’ultima domenica di votazione.

Il politologo Lukas Golder di gfs.bern ha spiegato il «no» nello studio elettorale della SRF con l’atteggiamento contrario della Svizzera romanda e delle città. Questi voti avrebbero corretto l’impressione, diffusa nelle zone rurali, che «bisognasse fare qualcosa» contro l’immigrazione.

Anche il suo collega di gfs.bern, Urs Bieri, ha sintetizzato la situazione alla SRF: l’iniziativa ha seguito il percorso normale — «All’inizio c’era un ampio consenso, poi si è discusso dei punti deboli dell’iniziativa popolare. Questo ha portato infine al no».

La Romandia e le città contro la campagna — ma il Röstigraben è più piccolo rispetto al 2014

Il «no» è arrivato da due fronti. I Cantoni di Ginevra e Vaud hanno respinto l’iniziativa con oltre il 60%; Neuchâtel addirittura con il 67%. Nel Giura e a Friburgo la quota di «no» si è attestata intorno al 55%, e in Vallese poco sopra il 53%.

Nella Svizzera tedesca il quadro è risultato più eterogeneo: mentre Uri e Glarona hanno accettato l’iniziativa con circa il 60%, Zugo ed entrambe le Basilea l’hanno respinta. Il Ticino ha accettato invece il progetto, anche se con un margine molto stretto con 50,7% di «sì» e 59,3% di «no».

Determinante per il risultato complessivo: nella Svizzera tedesca l'iniziativa ha convinto gli aventi diritto di voto in un numero di cantoni nettamente inferiore rispetto all'iniziativa contro l'immigrazione di massa del 2014.

All'epoca Sciaffusa, Lucerna, i Grigioni, Basilea Campagna e Berna avevano detto «sì», questa volta si sono schierati nel campo del «no». Ciò rende il Röstigraben del 2026 meno netto rispetto alle precedenti proposte sull'immigrazione.

Il capogruppo dell'UDC Thomas Aeschi, in un'intervista a blue News, si è detto particolarmente infastidito dal fatto che il massiccio rifiuto in Romandia e nelle città abbia portato al fallimento del progetto alle urne.

La campagna referendaria più costosa dall'introduzione dell'obbligo di dichiarazione, eppure nessuna maggioranza dei Cantoni

Con oltre 15 milioni di franchi, la campagna referendaria sull'iniziativa dell'UDC è stata la più costosa dall'introduzione dell'obbligo di trasparenza nel 2022.

Il fronte del «no» ha stanziato quasi 9 milioni di franchi, in gran parte finanziati da Economiesuisse; il fronte del «sì» ha raggiunto circa 6,4 milioni di franchi, sostenuti soprattutto dall’ambiente dell’UDC.

A titolo di confronto: nella votazione sull’ampliamento autostradale del novembre 2024, fino ad allora la più costosa, sono stati spesi quasi 10 milioni di franchi per le campagne, mentre il progetto sul servizio civile, sottoposto a votazione contemporaneamente, ha avuto un budget complessivo poco superiore ai 620'000 franchi.

Ma tutto quel denaro non è servito a nulla: l’iniziativa è fallita non solo per la maggioranza popolare, ma anche per quella dei cantoni. I risultati parziali indicavano che l’iniziativa sarebbe passata solo in 10 su 23.

In precedenza, molti avevano previsto che i piccoli cantoni conservatori della Svizzera centrale avrebbero assicurato la maggioranza dei cantoni all'UDC, un calcolo che non ha funzionato.