Un tribunale siriano ha condannato a morte l'ex presidente Bashar al-Assad. La decisione è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa presso la Corte penale di Damasco.

Il tribunale ha stabilito che al-Assad debba essere «perseguito a livello internazionale» e giustiziato. L'ex presidente è stato riconosciuto colpevole di «crimini di guerra» e «crimini contro l'umanità» commessi durante la guerra civile siriana, riporta al Arabiya

Si tratta della prima sentenza contro al-Assad pronunciata dalle autorità di transizione, che quest'anno hanno avviato processi, in presenza e in contumacia, contro esponenti del precedente governo.

L'ex presidente è fuggito con la famiglia a Mosca nel dicembre 2024, mentre le forze guidate dagli islamisti avanzavano verso Damasco.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'iter giudiziario o sulle modalità con cui la sentenza potrebbe essere eseguita.