All'idrometro di Kaub, in Germania, punto strategico per il traffico fluviale, nel corso della settimana è atteso per la prima volta un valore inferiore a 10 centimetri (ai quali vanno sommati i 190 cm del fondale sotto lo zero idrometrico, ndr.).

A lanciare l'allarme è Jens Schwanen, direttore generale dell'Associazione federale della navigazione interna tedesca (BDB), intervistato dalla Rheinische Post. Con livelli così bassi, la navigazione commerciale non sarebbe più in grado di trasportare merci nella regione. A rischio anche i battelli turistici.

«Ciò significa che il Reno non sarebbe più navigabile per intero e che sarebbe diviso in due», ha detto Schwanen. Il traffico resterà possibile tra i porti ARA – Amsterdam, Rotterdam e Anversa – e Colonia. Più a sud, la navigazione proseguirà sugli affluenti Neckar, Mosella e Meno e sul canale Reno-Meno-Danubio.

Un grande peso per l'economia

La magra pesa già da settimane sull'economia. Con livelli idrometrici bassi, le navi devono ridurre il carico, facendo aumentare i costi di trasporto e mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento.

Le associazioni economiche basilesi sono preoccupate per il futuro dell'approvvigionamento di merci via fiume e hanno chiesto la settimana scorsa che vengano adottate misure.

Il Germania provvedimenti per far fronte alla situazione sono già stati presi: è notizia dei giorni scorsi che alcuni Länder tedeschi hanno allentato il divieto di circolazione domenicale e festivo per i camion, come ha riferito la Norddeutsche Rundfunk (NDR). Anche le ferrovie forniranno maggiori capacità.