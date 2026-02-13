Lo sci estivo a Saas-Fee, nel Vallese, viene sospeso dalla prossima settimana fino a nuovo avviso. Alla fine di luglio, anche Zermatt aveva dovuto sospendere l'attività a causa dello scioglimento dei ghiacciai.

La Saastal Bergbahnen AG sospenderà temporaneamente l'attività estiva a partire da lunedì prossimo, 10 agosto, come si evince dal suo sito web.

A causa delle temperature persistentemente elevate e le conseguenti variazioni delle condizioni della neve e del ghiacciaio, le piste e le infrastrutture non possono più essere gestite in sicurezza, spiega l'azienda.

Alla fine di luglio, a causa dell'ondata di caldo, anche Zermatt aveva sospeso lo sci estivo sul versante vallesano del Cervino. Alcune piste di allenamento sono tuttavia rimaste accessibili alle squadre di Swiss-Ski.