Oggi, giovedì, verso le 14, alla Centrale comune d'allarme (CECAL) è stata segnalata la presenza di un ordigno inesploso presso il Parco della Pace a Locarno. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

L'ordigno è una una granata a mano d'esercizio esplosiva 85 dell'Esercito svizzero.

Il dispositivo è stato trovato nelle acque del Lago Verbano e portato a riva da un turista.

Il Gruppo artificieri della Polizia cantonale ha eseguito gli accertamenti, che hanno permesso di identificare il congegno come una granata a mano d'esercizio esplosiva 85 dell'Esercito svizzero.

Quest'ultima è stata in seguito trasferita in un luogo sicuro e sarà distrutta prossimamente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale e della Polizia città di Locarno che hanno messo in sicurezza della zona.

Le forze dell'ordine ricordano che trovare ordigni inesplosi, come obici, granate o proiettili, può essere gravemente pericoloso. Per evitare incidenti, le autorità raccomandano di attenersi alle seguenti indicazioni: