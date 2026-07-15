Dopo il femminicidio di Faido
Trovato altro materiale esplosivo senza sistema di innesco nella casa del 59enne a Leontica
Immagine d'archivio
sda
La Polizia cantonale comunica che sono proseguite le opere di bonifica di dettaglio degli spazi in uso al 59enne svizzero, facendo riferimento alle indagini e alle verifiche tuttora in corso nel contesto dei fatti di Faido e Leontica.
In quest'ambito le autorità preposte aggiungono anche che, poco dopo le 11 di oggi, mercoledì, è stato ritrovato un quantitativo di materiale esplosivo senza sistema di innesco, nascosto all'interno del domicilio dell'uomo sempre a Leontica, in Valle di Blenio.
Le attività di bonifica degli spazi riconducibili al 59enne andranno avanti ancora nei prossimi giorni.
Al dispositivo collaborano gli specialisti del Forensisches Institut di Zurigo, i pompieri di Acquarossa nonché, a titolo precauzionale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso.