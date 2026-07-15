Dopo il femminicidio di Faido Trovato altro materiale esplosivo senza sistema di innesco nella casa del 59enne a Leontica

La Polizia cantonale comunica che sono proseguite le opere di bonifica di dettaglio degli spazi in uso al 59enne svizzero, facendo riferimento alle indagini e alle verifiche tuttora in corso nel contesto dei fatti di Faido e Leontica.