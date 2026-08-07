Si è conclusa a lieto fine l'avventura del canguro che saltellava nelle radure argoviesi a Dietwil, località tra Lucerna e il lago di Zugo: catturato oggi verso mezzogiorno, il marsupiale si trova ora al sicuro presso il suo proprietario nel Canton Lucerna.

Il canguro di piccole dimensioni è diventato in poche ore una star dei media elvetici.

In seguito a una segnalazione, il servizio di soccorso per animali di grande taglia è riuscito a catturare il wallaby (canguro di piccole dimensioni) scappato ieri dal suo «domicilio».

Lo indica oggi l'ufficio stampa del Dipartimento della sanità e della socialità argoviese, competente per la protezione degli animali, confermando notizie in questo senso diffuse nel pomeriggio da diversi media.

Indagini hanno permesso poi di trovare il proprietario del marsupiale nel vicino Canton Lucerna. Secondo quanto riportato dal «Blick Online», si tratterebbe di un allevamento di wallaby autorizzato.

Sono in corso accertamenti per capire come l'animale sia potuto fuggire, ha detto a Keystone-ATS il viceveterinario cantonale di Lucerna, Tobias Frink. In base a quanto emergerà, potrebbero essere disposte opportune misure.

Dal suo primo avvistamento, avvenuto ieri pomeriggio a Dietwil (AG) nei pressi di un campo estivo per giovani, il canguro ha vissuto una notevole impennata di popolarità sui media.

Un breve video che ritraeva il marsupiale mentre saltellava ai margini di un bosco è stato pubblicato da diversi portali online, scatenando l'interesse dei giornalisti.