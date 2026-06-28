Poco dopo le 8.30 è stato segnalato uno zaino con effetti personali sul sentiero.

Sono stati subito avviati gli accertamenti, e, grazie a ricerche nell'area, è stato trovato poco prima delle 10.30 il corpo senza vita di un uomo, la cui identificazione è ancora in corso.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato per alcuni metri, a circa 492 metri di altitudine.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che hanno recuperato la salma.