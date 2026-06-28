Ticino
Trovato un corpo senza vita sul sentiero che da Gandria sale verso Brè
Immagine simbolica.
KEYSTONE
La polizia cantonale comunica che il ritrovamento di uno zaino ha portato oggi, domenica, alla scoperta di un uomo deceduto dopo un infortunio in montagna sul sentiero che da Gandria sale verso Brè (zona valle della Pioda).
Poco dopo le 8.30 è stato segnalato uno zaino con effetti personali sul sentiero.
Sono stati subito avviati gli accertamenti, e, grazie a ricerche nell'area, è stato trovato poco prima delle 10.30 il corpo senza vita di un uomo, la cui identificazione è ancora in corso.
Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato per alcuni metri, a circa 492 metri di altitudine.
Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che hanno recuperato la salma.