Nuova battuta d'arresto nella vicenda delle frodi ad Autopostale: il Tribunale penale economico del canton Berna non ha accettato l'atto d'accusa per gravi vizi di forma. I responsabili del procedimento sono stati nominati senza una sufficiente base legale: i loro atti sono quindi nulli e l'intero dossier deve tornare in sede di istruzione.

L'Ufficio federale di polizia (Fedpol) non ha intenzione di mollare la presa sul caso AutoPostale. sda

Keystone-SDA, daoe, ats SDA

Nel settembre 2021, l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) ha nominato due dipendenti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) – Emanuel Lauber e Sascha Pollace – incaricati di condurre il procedimento penale nonostante «non sussistesse alcuna base giuridica formale», come si evince dal comunicato diramato della corte competente, la quale sottolinea che «ciò è da considerarsi una grave mancanza».

Il Tribunale penale economico del canton Berna sottolinea che, nel corso delle indagini, i due funzionari incaricati di condurre la procedura amministrativa erano ancora impiegati presso l'AFC, «il che non è consentito».

Il procedimento passa ora così formalmente al servizio incaricato dei reati economici in seno al Ministero pubblico del canton Berna, il quale deciderà quali saranno i prossimi passi da intraprendere, ha precisato il cancelliere della corte, Rinaldo Schärer, all'agenzia Keystone-ATS.

Il dossier è giunto al Tribunale penale economico di Berna via Ministero pubblico cantonale, dopo che i sette imputati – 5 ex membri della direzione di AutoPostale, e 2 ex membri della Posta, rispettivamente della direzione e del consiglio di amministrazione (CdA) – hanno ricorso contro le sanzioni emanate nei loro confronti da Fedpol.

Perché s'è arrivati a questa decisione?

Il procedimento viene così respinto per la seconda volta dopo che già nel 2018 l'Ufficio federale della polizia aveva incaricato responsabili esterni di condurre le indagini nel procedimento contro gli ex quadri di AutoPostale per le sovvenzioni ottenute illegalmente.

Allora, anche il Tribunale federale (TF) era giunto alla conclusione che la nomina di tali giudici non aveva alcuna base giuridica formale.

Il caso «AutoPostale »in breve

Il caso «AutoPostale» era emerso nell'autunno del 2017, quando l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) aveva scoperto che dal 2007 l'azienda dei trasporti pubblici aveva commesso frodi percependo sovvenzioni troppo elevate.

Nel 2018 e nel 2019, la Posta Svizzera aveva rimborsato alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni un importo di 205,3 milioni di franchi.

A seguito della vicenda, il CdA della Posta aveva liberato dalle sue funzioni l'intera direzione di AutoPostale. La direttrice generale della Posta, Susanne Ruoff si era dimessa nel giugno 2018.