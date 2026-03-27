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Rubano soldi e dati personali Truffa del lavoro «mai vista prima» in Svizzera, ecco come i candidati vengono ingannati

Sven Ziegler

27.3.2026

La truffa si trova anche nei giornali tradizionali.
La truffa si trova anche nei giornali tradizionali.
Imago / BACS / Bildmontage blue News

Offerte di lavoro false, aziende reali, e all’improvviso la richiesta di pagamento: l’Ufficio federale della cibersicurezza mette in guardia contro una nuova truffa che prende di mira chi cerca lavoro in Svizzera.

Sven Ziegler

27.03.2026, 17:04

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una nuova truffa con finte offerte di lavoro sta prendendo di mira i candidati in Svizzera, avverte l’Ufficio federale della cibersicurezza.
  • I criminali si spacciano per aziende reali, raccolgono dati personali e in alcuni casi chiedono denaro tramite buoni prepagati.
  • Gli annunci compaiono anche sui giornali, rendendo più difficile riconoscere le frodi, motivo per cui le autorità invitano alla massima prudenza.
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L’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) lancia l’allarme su una nuova forma di truffa legata al lavoro, che si sta diffondendo in Svizzera. I criminali ricorrono a metodi sempre più sofisticati per sottrarre denaro e dati sensibili alle persone in cerca di impiego.

I truffatori si presentano come aziende elvetiche apparentemente affidabili e pubblicano offerte su note piattaforme di reclutamento, ma anche sui giornali.

In un mercato del lavoro teso, sottolineano le autorità, i candidati risultano particolarmente vulnerabili a questo tipo di inganni.

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Particolarmente insidiosa è una variante in cui i malintenzionati creano siti internet che imitano fedelmente aziende realmente esistenti, spesso attive nel settore della logistica. In alcuni casi identificati, queste imprese non disponevano nemmeno di un proprio sito web, rendendo la truffa ancora più credibile.

Richieste di denaro e abuso di dati

I candidati interessati vengono indirizzati verso piattaforme protette, dove devono caricare documenti personali come curriculum e certificati. In seguito, il processo di selezione prosegue spesso tramite app di messaggistica.

In alcuni casi, alle vittime viene chiesto di acquistare buoni – ad esempio della piattaforma «Cryptonow» – per importi di diverse migliaia di franchi. Viene promessa una restituzione del denaro, che però non avviene.

In aggiunta, i criminali riescono così a raccogliere una grande quantità di dati personali, che possono poi essere utilizzati per ulteriori frodi.

Truffe anche sui giornali

Un elemento particolarmente inedito è la comparsa di annunci di lavoro falsi non solo online, ma anche nei media cartacei. «Una cosa mai osservata finora», scrive l’UFCS. Questa evoluzione rende ancora più difficile distinguere tra offerte autentiche e truffe.

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Le autorità invitano quindi alla massima prudenza. È bene diffidare quando durante un processo di candidatura viene richiesto denaro o vengono promessi guadagni irrealisticamente elevati per attività semplici. Fondamentale anche verificare l’affidabilità delle aziende e dei siti web.

Chi è già stato vittima di una truffa dovrebbe segnalarlo immediatamente alla polizia.

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