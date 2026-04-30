La 49enne deve scontare più di due anni di carcere per frode commerciale e altri reati. Symbolbild: Keystone

Una donna vallesana ha frodato persone e aziende per anni. Ha ottenuto denaro e servizi facendo false promesse. Ora deve andare in prigione.

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Hai fretta? blue News riassume per te Una donna è stata condannata a 14 mesi di carcere senza condizionale dal tribunale cantonale del Vallese per frode multipla.

La 49enne ha usato per anni false identità e ha finto di essere una parente di Christian Constantin - il patron del Sion FC -, tra gli altri.

Il caso riguarda un totale di 19 reati in diversi cantoni, anche se la sentenza è stata notevolmente ridotta in appello. Mostra di più

Una donna di 49 anni ha ingannato per anni numerose persone e aziende utilizzando identità fittizie, documenti falsi e promesse sfacciate.

Il tribunale cantonale vallesano ha condannato la truffatrice seriale, che si è spacciata per una parente di Christian Constantin - patron dell'FC Sion -, a 14 mesi di carcere senza libertà vigilata.

L'imputata è stata riconosciuta colpevole di frode commerciale, falsificazione di documenti, tentata coercizione e abuso di fiducia.

Il caso riguarda 19 reati con 15 parti lese e quattro altre parti coinvolte.

Tra ottobre 2014 e gennaio 2022, la donna ha indotto terzi a fornirle denaro, veicoli o servizi.

Prometteva di pagare bollette, rimborsare prestiti o onorare contratti di affitto - anche se, secondo l'accusa, sapeva di non avere i mezzi finanziari per farlo.

Attiva in diversi cantoni

Particolarmente astuta: per aumentare la sua credibilità, si è ripetutamente spacciata per la nipote di Christian Constantin.

Questo legame fittizio con il presidente dell'FC Sion le faceva guadagnare fiducia, ad esempio nelle officine dove riceveva veicoli o faceva eseguire riparazioni.

La serie di frodi ha interessato diversi cantoni, tra cui Vaud e Vallese, oltre alla regione francese dell'Ain.

In alcuni casi, l'imputata ha potuto usare veicoli o soggiornare in alloggi per mesi senza pagarli. Tra le vittime pure persone della sua cerchia privata.

Vittoria parziale per l'imputata

Nella sentenza pubblicata mercoledì, il tribunale cantonale del Vallese ha accolto parzialmente il suo ricorso. In particolare, una precedente condanna con la condizionale del 2019 non è stata revocata.

«La revoca di una condanna condizionale non può più essere ordinata se sono trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova», ha dichiarato il tribunale.

Di conseguenza, la pena è stata ridotta dagli originari 40 mesi a 14 mesi di reclusione.

In primo grado, la 49enne era stata condannata a 40 mesi di carcere dal Tribunale di Martigny nel 2024. La Procura aveva chiesto tale pena anche nel processo d'appello.

La donna ha parzialmente confessato davanti al giudice. La difesa aveva chiesto una nuova condanna con la condizionale e si era opposta alla revoca della precedente condanna differita.

La truffatrice è ora sotto tutela e sta ricevendo una consulenza psicologica.

Resta da vedere se la 49enne farà ricorso al Tribunale federale.

La difesa non ha fatto commenti in merito.