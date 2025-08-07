Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»

Il presidente USA Donald Trump KEYSTONE

La Svizzera sta combattendo a Washington contro la minaccia di un martello tariffario statunitense, ma Donald Trump non si lascia impressionare dai fatti o dalle promesse di investimento.

Keystone-SDA, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera rischia di soffrire economicamente in modo massiccio a causa dei dazi del 39% imposti da Trump, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni e l'industria farmaceutica.

Il colloquio di Keller-Sutter con Trump si trasforma in un disastro politico: la donna appare troppo razionale e non abbastanza emotiva.

La Roche si rifiuta di abbassare i prezzi dei farmaci e si rivolge alla delegazione svizzera con freddezza. Mostra di più

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il ministro dell'economia Guy Parmelin si sono recati mercoledì a Washington per una simbolica dimostrazione di forza.

Il loro obiettivo? Evitare all'ultimo momento un'imminente guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ma l'accoglienza è stata gelida, la posizione di partenza precaria e l'avversario politico imprevedibile.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente chiarito in diverse occasioni di essere favorevole allo scontro. In un'intervista alla CNBC, si è scagliato verbalmente contro la Svizzera: «La signora era gentile, ma non voleva ascoltare».

Particolarmente irritante il fatto che Trump abbia affermato di non conoscere Keller-Sutter, sebbene i due si fossero già parlati al telefono in aprile.

Per gli esperti di negoziazione statunitensi, come il professor Daniel Ames della Columbia University, questo non è una sorpresa. L'americano conduce i negoziati come un giocatore di poker, non come uno statista.

«Vuole vincere, non discutere. Chiunque voglia convincerlo con i fatti sta giocando a scacchi, mentre lui è da tempo seduto al tavolo da poker», spiega il professore a CH Media.

E traccia un parallelo notevole con il presidente ucraino: anche Volodymyr Zelensky aveva inizialmente cercato di costruire un rapporto razionale con Trump, fallendo.

«Zelensky ha provato con argomenti, fatti economici, partnership strategiche, ma il 79enne statunitense ha ascoltato solo le simpatie personali, la forza e la sottomissione», dice ancora Ames. Ciò che conta per il tycoon è chi lo lusinga e chi gli consegna la vittoria mediatica.

Anche l'esperto svizzero di negoziati Frédéric Mathier conferma a blue News: «Trump vuole un palcoscenico, non una lezione. Se non gli dai la sensazione di essere il capo, tira subito giù la saracinesca».

Ciò che il governo svizzero considera diplomatico, a quanto pare, per Trump è come una lezione ed è esattamente ciò che è accaduto nella conversazione con Keller-Sutter.

L'economista avverte della perdita di prosperità

Ma mentre la messa in scena politica continua, sullo sfondo si profilano ingenti danni economici. Secondo l'economista del Politecnico di Zurigo Hans Gersbach, i dazi del 39% potrebbero causare una contrazione dell'economia svizzera fino allo 0,6%, ossia una perdita di benessere di circa 600 franchi pro capite.

Particolarmente colpiti saranno i produttori di macchine, dispositivi di precisione e medici. Secondo Gersbach, c'è addirittura un rischio di recessione se Trump si accanisce sui prodotti farmaceutici.

L'incontro tra i due statisti è finito in uno scandalo - ed è stato annullato. (foto d'archivio) Mystyslav Chernov/AP/dpa

La pressione sull'economia svizzera, orientata all'esportazione, sta aumentando anche a livello interno. I politici chiedono che l'industria farmaceutica contribuisca finalmente alla soluzione. Roche e Novartis dovrebbero abbassare volontariamente i prezzi negli USA per placare le velleità del presidente.

L'ex ambasciatore Thomas Borer e il boss di Breitling Georges Kern parlano addirittura di una Svizzera «ostaggio dell'industria farmaceutica».

Roche, però, non ci sta: come dimostra un'inchiesta di Tamedia, l'azienda basilese non vede alcun legame tra i prezzi dei farmaci e la minaccia dei dazi.

Le trattative sui prezzi con il governo statunitense erano comunque indipendenti dalla Svizzera. Una persona vicina all'azienda afferma: «Un indebolimento dell'industria farmaceutica non gioverebbe all'economia svizzera».

Roche gioca secondo le proprie regole

Con un pacchetto di investimenti di 50 miliardi di dollari, Roche contribuisce in modo significativo all'impegno svizzero nei confronti degli USA promesso da Trump.

Ma nuove concessioni? Neanche per sogno. L'amministratore delegato Thomas Schinecker sottolinea che l'azienda è preparata a eventuali dazi, sta espandendo la produzione statunitense e spera addirittura di ottenere crediti tariffari.

La delegazione a Washington è quindi in gran parte dalla parte dei perdenti. La delegazione vuole fare agli Stati Uniti «un'offerta più attraente», probabilmente simile all'accordo che l'UE è riuscita a concludere con Trump. Ma se questo sarà sufficiente è discutibile.

Secondo i funzionari statunitensi, non è previsto nemmeno un incontro con il presidente statunitense. La domanda cruciale ora è: come si può convincere qualcuno che vuole uno spettacolo piuttosto che un compromesso?

La risposta di Ames? Se si vuole negoziare con Trump, bisogna lasciarlo vincere o almeno vendergli la vittoria. Ma è proprio questo che alla presidente della Confederazione è sfuggito. La Svizzera si presenta come razionale, corretta, obiettiva. E questa non è esattamente una moneta nel mondo di Donald Trump.