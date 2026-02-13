Nell'ambito della controversia commerciale, Donald Trump ha indirettamente minacciato la Svizzera di un blocco delle importazioni di orologi e altri beni. In questo modo gli Stati Uniti potrebbero eliminare in un colpo solo il loro deficit commerciale con la Confederazione.

Per risparmiare fino a 41 mia dollari Trump minaccia la Svizzera di bloccare le importazioni di orologi e altri beni: «Ma sono gentile»

È quanto ha affermato il presidente USA oggi in un'intervista al portale di notizie online statunitense «Punchbowl News».

«Tutto quello che devo fare è dire: Non voglio i vostri orologi, non voglio le vostre merci"» ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Secondo i suoi calcoli, gli Stati Uniti potrebbero così risparmiare dai 39 ai 41 miliardi di dollari.

Per la Svizzera una simile mossa avrebbe gravi conseguenze, secondo la ricostruzione di Trump. Il Paese passerebbe dall'essere una «nazione d’élite» a un Paese con grossi problemi. «Per loro fortuna, sono una persona gentile», ha aggiunto Trump.

Il presidente statunitense ha nuovamente quantificato il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Svizzera a circa 39 miliardi di dollari e ha definito il deficit commerciale come una perdita e sostenuto che, di fatto, gli Stati Uniti servirebbero alla Svizzera circa 40 miliardi di dollari all'anno «su un piatto d'argento».

«Senza gli USA la Svizzera avrebbe solo problemi»

Trump ha collegato le sue dichiarazioni a critiche sul livello dei tassi d'interesse negli Stati Uniti. La Svizzera, ha affermato, può finanziarsi a tassi d'interesse particolarmente bassi.

Senza gli Stati Uniti, invece, il Paese avrebbe «soltanto problemi», ha aggiunto. A suo avviso, gli Stati Uniti dovrebbero tornare ad avere i tassi d'interesse più bassi al mondo.

Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto della politica dei tassi d'interesse della Federal Reserve e della controversia doganale tra Washington e Berna.

Trump aveva ripetutamente addotto l'elevato deficit commerciale degli Stati Uniti con la Svizzera come argomento a sostegno della sua politica doganale.

Ricordiamo che un anno fa era entrato in vigore un dazio record del 39% sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti. Attualmente l'aliquota è pari al 12,5%.