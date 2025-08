Trump parla della telefonata con Keller-Sutter: «La signora era gentile, ma non voleva ascoltare»

Donald Trump KEYSTONE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato in TV della sua telefonata con la presidente svizzera Karin Keller-Sutter. E a quanto pare le sue impressioni non sono state positive.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te In un'intervista televisiva, Trump ha parlato della telefonata con Karin Keller-Sutter e ha criticato il suo comportamento.

La Svizzera aveva chiesto tariffe dell'1%, ma il tycoon ha insistito sul deficit commerciale degli Stati Uniti.

Inoltre, l'inquilino della Casa Bianca sta prendendo di nuovo di mira l'industria farmaceutica: presto arriveranno nuove tariffe. Mostra di più

Poco prima dei colloqui cruciali a Washington con Guy Parmelin e Karin Keller-Sutter, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di esprimersi su quest'ultima.

In un'intervista telefonica rilasciata martedì alla CNBC, l'inquilino della Casa Bianca ha parlato delle sue relazioni con la Svizzera e in particolare di una telefonata proprio con la presidente della Confederazione.

Il 79enne ha descritto la conversazione nel suo solito modo diretto: «La donna era gentile, ma non voleva ascoltare». L'ha chiamata semplicemente «signora» anche se questa era la seconda telefonata tra i due.

Durante la prima conversazione, in aprile, la stessa Keller-Sutter aveva dichiarato di aver «ovviamente trovato una breccia in lui».

Ma ora la situazione sembra essersi ribaltata. Nell'intervista, il presidente americano ha sottolineato il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Svizzera: «Abbiamo un deficit di 41 miliardi. In queste circostanze, non posso dare tariffe dell'+%».

Si riferiva a un'offerta svizzera che, a quanto pare, prevedeva solo riduzioni tariffarie minime, quindi per Trump non abbastanza.

Nel mirino anche l'industria farmaceutica

Oltre alle tariffe commerciali generali, The Donald ha parlato ancora una volta dell'industria farmaceutica. Secondo lui, la Svizzera fa «una fortuna» con i farmaci, ma li produce in Irlanda e in Cina per il mercato statunitense.

Ora la situazione è destinata a cambiare: Trump ha annunciato tariffe speciali sui prodotti farmaceutici. Come per l'alluminio e l'acciaio, essi saranno trattati come una «categoria speciale».

Questo inasprisce ulteriormente i toni, proprio mentre i due ministri svizzeri sono in volo verso gli Stati Uniti per scongiurare la minaccia di dazi del 39% sui prodotti elvetici, come intimato dal presidente USA.

Non è certo che il tentativo diplomatico dell'ultimo minuto abbia successo.

Tuttavia, le dichiarazioni di Trump suggeriscono che i fronti si sono induriti e che la Svizzera deve aspettarsi ulteriori resistenze da parte delle controparti statunitensi.