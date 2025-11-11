Trump: «Stiamo lavorando a qualcosa per aiutare la Svizzera» La Svizzera sarebbe vicina a un accordo sui dazi con gli Stati Uniti. Si prevede che l'aliquota scenderà dal 39% ad appena il 15%. Donald Trump conferma i negoziati e esprime il suo sostegno all'intesa. 11.11.2025

Secondo i media, la Svizzera è sul punto di concludere un accordo sui dazi con gli Stati Uniti. In futuro si applicherà un'aliquota del 15% invece del 39%. Donald Trump ha confermato i negoziati e sembra ottimista.

Redazione blue News Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera sarebbe sul punto di concludere un accordo sui dazi con gli Stati Uniti.

In futuro dovrebbero esserci solo tasse del 15% contro Berna, molto meno dell'attuale 39%.

Donald Trump ha confermato che i colloqui sono in corso e ha espresso il suo ottimismo: «Stiamo lavorando a qualcosa per aiutare la Svizzera», ha detto il presidente. Mostra di più

Questo articolo è stato aggiornato l'ultima volta alle 13:45.

La stangata dei dazi di Donald Trump contro la Svizzera sarà presto storia? Secondo l'agenzia stampa «Bloomberg», la Confederazione è vicina a raggiungere un accordo con Washington.

In futuro si applicherà un'aliquota doganale di appena il 15%, molto meno del 39% che ha fatto tremare l'economia elvetica. Si tratta del tasso più alto imposto dal presidente americano.

«Bloomberg» ha inoltre riportato, citando fonti informate, che l'intesa potrebbe essere finalizzata entro le prossime due settimane. I colloqui «estremamente positivi» del repubblicano con i leader dell'economia rossocrociata a novembre hanno dato l'impulso decisivo.

Trump conferma i negoziati

Attualmente le persone citate da «Bloomberg» hanno aggiunto che non è stato ancora concluso nulla in merito all'accordo doganale per la Svizzera. I negoziati potrebbero anche fallire, come è successo in luglio.

In risposta alla domanda di un giornalista, il presidente statunitense ha dichiarato in una conferenza stampa: «Stiamo lavorando a un accordo per abbassare un po' i loro dazi». Non ha voluto però fornire una cifra specifica: «Stiamo lavorando a qualcosa per aiutare la Svizzera».

I dazi hanno colpito la Confederazione «molto duramente», ma lui vuole che «la Svizzera continui ad avere successo». Trump ha anche sottolineato che il nostro Paese è stata finora un buon alleato.

Anche il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha mantenuto un profilo basso. Il suo portavoce Markus Spörndli «non ha naturalmente confermato» lunedì all'agenzia di stampa Keystone-SDA la notizia di «Bloomberg».

Le trattative sono in corso e nel frattempo non saranno rilasciati commenti.

Redatto con materiale dell'agenzia stampa Keystone-SDA.