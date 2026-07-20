Auto deviate sul Passo Tunnel del San Bernardino chiuso per un incidente

La Polizia cantonale dei Grigioni ha confermato l'incidente avvenuto stamattina nel tunnel del San Bernardino. (immagine simbolica)

A causa di un incidente stradale, il tunnel del San Bernardino è attualmente chiuso. Le automobili vengono deviate sul Passo del San Bernardino, mentre mezzi pesanti e pullman vengono fermati nelle aree di sosta a Campagnola e Hinterrhein.