Auto deviate sul Passo
Tunnel del San Bernardino chiuso per un incidente
La Polizia cantonale dei Grigioni ha confermato l'incidente avvenuto stamattina nel tunnel del San Bernardino. (immagine simbolica)
Keystone
A causa di un incidente stradale, il tunnel del San Bernardino è attualmente chiuso. Le automobili vengono deviate sul Passo del San Bernardino, mentre mezzi pesanti e pullman vengono fermati nelle aree di sosta a Campagnola e Hinterrhein.
L'incidente si è verificato poco prima delle 10 di stamattina, ha confermato il portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni, Roman Rüegg a Keystone-ATS. Maggiori informazioni verranno diramate in un comunicato, che verrà diffuso nel corso del pomeriggio.
Secondo il sito sullo stato delle strade grigionesi dell'Ufficio tecnico un prossimo aggiornamento seguirà alle 14:30.