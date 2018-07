Guggenheim: un Manet restaurato cambia titolo

Turismo degli acquisti: i cantoni vogliono rilanciare il dibattito Source: KEYSTONE/WALTER BIERI

Il turismo degli acquisti e le possibili strategie per combatterlo continuano ad occupare la politica svizzera a più livelli.

Mercoledì scorso il Gran Consiglio turgoviese ha approvato una iniziativa cantonale, destinata alle Camere federali, che chiede di abolire la franchigia di 300 franchi per l'IVA sulle merci importate. In precedenza si erano mossi San Gallo e Basilea Città.

Non possiamo impedire il turismo degli acquisti, ma non bisogna per questo incoraggiarlo con una disuguaglianza fiscale, hanno affermato alcuni granconsiglieri turgoviesi.

Secondo uno studio del Credit Suisse, gli svizzeri spendono infatti ogni anno circa 10 miliardi di franchi all'estero. Tale cifra corrisponde a circa il 10% del fatturato totale del commercio al dettaglio elvetico. Quasi la metà di questi acquisti sono effettuati su internet.

Nel maggio dello scorso anno il Consiglio federale aveva però respinto l'eventualità di ridurre la franchigia sull'IVA. Studi hanno dimostrato che il turismo degli acquisti non è dovuto all'ammontare della franchigia ma al franco forte, alle differenze di prezzo con l'estero e agli orari d'apertura dei negozi in parte più attrattivi, aveva sottolineato l'esecutivo.