Svizzera In futuro tutte le polizie cantonali indosseranno la stessa uniforme

SDA

12.11.2025 - 10:38

Ecco l'uniforme che verrà portata dalle polizie romande e ticinese.
Keystone
Keystone

In futuro, anche i poliziotti della Svizzera romanda e del Canton Ticino indosseranno la stessa uniforme KEP, già adottata dalla maggior parte delle altre forze di polizia del Paese. Il rinnovo delle divise avverrà in più fasi tra il 2026 e il 2028.

12.11.2025, 10:38

«Le polizie latine si uniscono così agli altri Corpi di polizia svizzeri che, a partire dal 2015, hanno progressivamente adottato un'uniforme comune», ha indicato oggi in una nota la Conferenza latina dei comandanti delle polizie cantonali (CLCPC).

L'obiettivo delle nuove divise KEP (per Korpsübergreifende Erneuerung Polizeiuniform, letteralmente rinnovo delle uniformi della polizia di tutti i corpi) «è garantire un'immagine omogenea delle poliziotte e dei poliziotti, ridurre i costi di acquisizione e ottimizzare la gestione logistica», viene precisato.

La logistica è stata affidata a un comitato di gestione, coordinato dalle polizie cantonali bernese e zurighese.

In futuro, i diversi Corpi di polizia manterranno una propria distinzione grazie a elementi personalizzati, come i badge e le mostrine. Una versione in grigio sarà mantenuta per gli agenti e gli assistenti di pubblica sicurezza, mentre le uniformi dei poliziotti saranno blu.

Per motivi di sostenibilità, le divise delle polizie latine non verranno sostituite tutte in una volta. I capi usurati saranno sostituiti gradualmente, in tre fasi tra il 2026 e il 2028.

