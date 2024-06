Toccherà alla vicepresidente Kamala Harris rappresentare gli Stati Uniti al vertice al Bürgenstock. Keystone

La vicepresidente Kamala Harris parteciperà al vertice per la pace in Ucraina che si terrà in Svizzera tra meno di due settimane. Insieme a lei ci sarà il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan.

SDA

La Harris presenzierà il 15 giugno e ribadirà l'impegno dell'amministrazione Biden a sostenere gli sforzi di Kiev per assicurarsi una pace giusta e duratura, basata sulla sovranità e l'integrità territoriale.

SDA