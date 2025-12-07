  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal 1° gennaio Presidenza svizzera all'OSCE, Cassis: «Sia pronta in caso di cessate il fuoco in Ucraina»

SDA

7.12.2025 - 11:00

Il consigliere federale Ignazio Cassis
Il consigliere federale Ignazio Cassis
Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis vuole approfittare della presidenza svizzera dell'OSCE nel 2026 affinché l'istituzione sia pronta a un eventuale cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha affermato in un'intervista pubblicata oggi dal SonntagsBlick.

Keystone-SDA

07.12.2025, 11:00

07.12.2025, 11:05

Berna ha fissato tre priorità: consolidare l'OSCE quale piattaforma per lo scambio di politiche di sicurezza, trovare una soluzione alla questione del bilancio in stallo e prepararsi a un eventuale intervento dopo il cessate il fuoco.

L'OSCE può inviare osservatori a breve termine, monitorare una linea di cessate il fuoco e controllare le elezioni, ma il fronte è attualmente lungo 1300 chilometri: per osservarlo tutto, l'OSCE da sola è troppo piccola.

Ci vorrebbe un grande impegno da parte degli Stati partecipanti, ha rilevato Cassis. Dal canto loro, gli Stati Uniti, il maggior contribuente, criticano l'organizzazione, come altre istituzioni multilaterali, e premono per tagli al bilancio.

L'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) riunisce 57 Stati europei e del Nord America. Tutte le decisioni devono essere prese per consenso, con il diritto di veto di ciascun membro. La Finlandia detiene la presidenza dell'organizzazione fino alla fine dell'anno.

Dal 1° gennaio, la Svizzera assumerà l'incarico per un anno. L'OSCE è attualmente in fase di stallo per quanto riguarda l'adozione di un bilancio e la determinazione della presidenza per il 2027.

I più letti

Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
Epstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera
POTS, frattura e rischio demenza: i segnali che preoccupano il futuro di Roman Josi
È morto Franco Celio, deputato in Gran Consiglio per un ventennio

Altre notizie

Svizzera. Il progetto di legalizzazione della cannabis non convince

SvizzeraIl progetto di legalizzazione della cannabis non convince

Il sondaggio. «No a una Svizzera da 10 milioni»: per ora prevale il sì all'iniziativa

Il sondaggio«No a una Svizzera da 10 milioni»: per ora prevale il sì all'iniziativa

Svizzera. Controprogetto all'iniziativa contro il foie gras, spaccatura tra destra e sinistra

SvizzeraControprogetto all'iniziativa contro il foie gras, spaccatura tra destra e sinistra