Maja Riniker ha concesso un'intervista esclusiva all'agenzia Interfax Keystone

La presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker (PLR/AG) ha rilasciato una dichiarazione esclusiva all'agenzia non governativa russa Interfax, proponendo la Confederazione come piattaforma per i negoziati tra Kiev e Mosca.

Keystone-SDA SDA

«In quanto Stato neutrale, la Svizzera rappresenta sicuramente una piattaforma ideale per il dialogo. Siamo disponibili a fornire qualsiasi aiuto necessario», ha affermato Riniker.

La scorsa settimana la presidente del Consiglio nazionale aveva fatto una visita di alcuni giorni in Ucraina. In quell'occasione, Riniker aveva incontrato il presidente del Parlamento Ruslan Stefanchuk, nonché il presidente Volodymyr Zelensky.

La politica argoviese aveva pure dovuto trascorrere due ore in un rifugio antiatomico, a causa di attacchi di droni russi. L'allarme era scattato nel cuore della notte, mentre dormiva.

Nonostante tutto, Riniker aveva dichiarato di essersi sempre sentita al sicuro durante il viaggio, poiché la maggior parte degli incontri si era svolta due piani sottoterra. Aveva sottolineato come questa situazione fosse ormai la normalità per la popolazione civile ucraina da quasi quattro anni. «È un peso enorme», aveva commentato.