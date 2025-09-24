«Fermare gli abusi nell'asilo!»L'UDC deposita le firme per la sua iniziativa per la protezione delle frontiere
SDA
24.9.2025 - 14:24
L'UDC ha depositato oggi le firme per la sua iniziativa popolare per la protezione delle frontiere «Fermare gli abusi nell'asilo!», in cui si chiede un controllo sistematico e rigoroso ai confini nazionali.
Keystone-SDA
24.09.2025, 14:24
24.09.2025, 14:55
SDA
Le sottoscrizioni necessarie sono state depositate nel primo pomeriggio alla Cancelleria federale da parte del comitato promotore dell'iniziativa, del gruppo parlamentare dell'UDC e dei rappresentanti dei Cantoni.
Il partito democentrista ha spiegato la necessità dell'iniziativa in un comunicato, in cui si legge che «i politici di centro-sinistra, insieme al consigliere federale socialista Beat Jans, non intraprendono alcuna azione contro l'abuso del diritto d'asilo, ora spetta al popolo svizzero intervenire».
In particolare l'UDC deplora l'arrivo in Svizzera di numerosi richiedenti l'asilo attraverso paesi terzi sicuri e vorrebbe inserire un tetto massimo di 5'000 immigrati all'anno.