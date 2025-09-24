  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Fermare gli abusi nell'asilo!» L'UDC deposita le firme per la sua iniziativa per la protezione delle frontiere

SDA

24.9.2025 - 14:24

Criticati i partiti di centro-sinistra e il consigliere federale Beat Jans.
Criticati i partiti di centro-sinistra e il consigliere federale Beat Jans.
Keystone

L'UDC ha depositato oggi le firme per la sua iniziativa popolare per la protezione delle frontiere «Fermare gli abusi nell'asilo!», in cui si chiede un controllo sistematico e rigoroso ai confini nazionali.

Keystone-SDA

24.09.2025, 14:24

24.09.2025, 14:55

Le sottoscrizioni necessarie sono state depositate nel primo pomeriggio alla Cancelleria federale da parte del comitato promotore dell'iniziativa, del gruppo parlamentare dell'UDC e dei rappresentanti dei Cantoni.

Il partito democentrista ha spiegato la necessità dell'iniziativa in un comunicato, in cui si legge che «i politici di centro-sinistra, insieme al consigliere federale socialista Beat Jans, non intraprendono alcuna azione contro l'abuso del diritto d'asilo, ora spetta al popolo svizzero intervenire».

In particolare l'UDC deplora l'arrivo in Svizzera di numerosi richiedenti l'asilo attraverso paesi terzi sicuri e vorrebbe inserire un tetto massimo di 5'000 immigrati all'anno.

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Trump è stanco dei giochi di Putin? «La Russia sembra una tigre di carta»
Trump ha ragione sulla Svizzera? Ecco il fact checking del discorso all'ONU
Barbara D'Urso a processo per una frase pronunciata a «Pomeriggio Cinque»

Altre notizie

Svizzera. Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane

SvizzeraFine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane

Regole di ammissione inasprite. Servizio civile meno attrattivo per ovviare alla carenza di soldati nell'Esercito svizzero

Regole di ammissione inaspriteServizio civile meno attrattivo per ovviare alla carenza di soldati nell'Esercito svizzero

Svizzera. Alle Camere l'asilo, le rendite vedovili e il servizio civile

SvizzeraAlle Camere l'asilo, le rendite vedovili e il servizio civile