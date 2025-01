Il presidente Marcel Dettling ha promesso che "l'UDC si batterà con tutte le sue forze per una Svizzera libera e indipendente". Keystone

Il presidente dell'Unione democratica di centro (UDC) Marcel Dettling vuole rimandare al mittente il pacchetto di accordi bilaterali negoziati dalla Svizzera con l'Unione europea (UE), che definisce un «trattato di sottomissione».

Keystone-SDA, ga, ats SDA

«I politici stanchi della Svizzera vogliono svendere la nostra libertà e la nostra democrazia all'UE, e noi dovremmo pagare per questo», ha detto oggi il presidente del partito e consigliere nazionale svittese nel suo discorso all'assemblea dei delegati dell'UDC a Balsthal (SO). Il «pacchetto avvelenato dell'UE» non è altro che un «trattato di sottomissione»: la Svizzera viene messa in manette, ha asserito.

Se il Consiglio federale non ha la forza di difendere la sovranità della Svizzera, allora deve farlo l'UDC. «Lo prometto a tutti i partiti del paese che sono stanchi della Svizzera: l'UDC si batterà con tutte le sue forze per una Svizzera libera e indipendente», ha avvertito Dettling.

Due alabarde accanto al leggio

Con il pacchetto di accordi, la Svizzera deve subordinarsi all'UE. Bruxelles dà ordini e Berna li esegue. «Non siamo più noi svizzeri a decidere, ma i burocrati di Bruxelles», ha affermato il 43enne parlando ai delegati attorniato da due alabarde. In caso di controversie non sarà più il popolo svizzero ad avere l'ultima parola, ma dei giudici di Bruxelles. A suo dire questa museruola rappresenta l'abbandono della democrazia diretta.

«Vogliono mettere a tacere gli svizzeri», ha continuato il presidente dell'UDC, di modo che la classe politica possa portare avanti le sue politiche indisturbata, senza il fastidioso popolo. Alla fine del suo discorso, dei suonatori di campanacci ("Treichler") hanno attraversato la sala.

Secondo il presidente dell'UDC, i bilaterali previsti alimenteranno ulteriormente l'immigrazione, e l'immigrazione nello Stato sociale continuerà a crescere. L'accordo non si fermerà qui e la pressione aumenterà ulteriormente, ha avvertito.