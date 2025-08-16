UDC e PVL decideranno le raccomandazioni di voto per l'identità elettronica Keystone

Sabato a Sciaffusa si terrà l'assembra dei delegati dell'UDC, con un atteso discorso del presidente Marcel Dettling. Il partito è chiamato a decidere la raccomandazione di voto in merito all'introduzione dell'identità elettronica (Id-e), in votazione il 28 settembre.

Keystone-SDA SDA

I democentristi discuteranno anche dell'iniziativa dei Giovani socialisti che chiede di tassare le eredità milionarie a favore del clima, che sarà sottoposta al popolo il 30 novembre. Salvo enormi sorprese, il partito raccomanderà il «no» a entrambi gli oggetti.

Al centro delle discussioni ci saranno anche i rapporti con l'UE, la libera circolazione, la criminalità straniera e l'aumento della popolazione in Svizzera. L'assemblea è del resto convocata sotto il motto: «immigrazione sfrenata – un pericolo per la nostra sicurezza».

Si riuniscono pure i Verdi liberali

Anche i Verdi liberali terranno sabato la loro assemblea, ma in modo virtuale. I delegati dovranno decidere le raccomandazioni di voto per i due oggetti sottoposti al popolo il 28 settembre: l'Id-e e l'abolizione del valore locativo (formalmente, l'introduzione di una imposta cantonale facoltativa sulle residenze secondarie).

Alla riunione interverrà anche il presidente di Swissmem Martin Hirzel, che si esprimerà sulla guerra commerciale lanciata dagli Stati Uniti.