  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera L'UDC: «Bisogna introdurre un tetto massimo di allievi alloglotti per classe»

SDA

24.1.2026 - 13:19

Fischer ha illustrato la posizione del partito riguardo alla scuola in Svizzera.
Fischer ha illustrato la posizione del partito riguardo alla scuola in Svizzera.
Keystone

I delegati dell'UDC hanno approvato oggi a Näfels, nel Canton Glarona, un intero pacchetto di richieste per «salvare la scuola pubblica». Tra le misure figurano un numero massimo di allievi alloglotti per classe e un divieto generalizzato di telefoni cellulari a scuola.

Keystone-SDA

24.01.2026, 13:19

24.01.2026, 13:39

«I bambini devono tornare a imparare le basi: leggere, scrivere, far di conto», ha dichiarato il consigliere nazionale UDC zurighese Benjamin Fischer. Secondo il partito, la scuola non riesce più a svolgere questo compito a causa dell'immigrazione.

Fischer ha indicato che con il 20% di allievi di lingua straniera in una classe l'insegnamento diventa complicato, con il 30% quasi impraticabile. Per questo l'UDC chiede un tetto massimo per classe. I bambini dovranno inoltre dimostrare di conoscere la lingua d'insegnamento con un test obbligatorio prima dell'inizio della scuola: chi non supera la prova dovrà frequentare un anno in una classe preparatoria.

Anche i genitori saranno chiamati a collaborare: l'UDC propone sanzioni fino alla revoca del permesso di soggiorno in caso di mancata cooperazione.

Basta cellulari a scuola

Il partito giudica fallito l'esperimento dell'insegnamento integrativo: bisogna smettere subito di «voler integrare a ogni costo» e bisogna con urgenza reintrodurre le cosiddette classi speciali.

Vuole inoltre vietare i telefoni cellulari in tutte le scuole del Paese, promuovendo al contempo materie «tradizionali» come economia domestica, lavori manuali, disegno e educazione fisica. Le proposte saranno portate avanti a livello cantonale, senza coinvolgere la Confederazione: «In educazione prevale il federalismo», ha ricordato il partito.

Nel pomeriggio i delegati definiranno le posizioni in vista delle votazioni federali dell'8 marzo.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Odermatt conquista il suo 100mo podio, ma è deluso: «Per me quella di oggi è una sconfitta»
Botta e risposta Roma-Berna sul rilascio di Moretti, Parmelin: «La politica non deve interferire»
Stan si ritira con onore da Melbourne: «Atmosfera incredibile, ora divido una birra con Tiley»
Una sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni

Altre notizie

Votazioni 8 marzo. L'UDC: «Sì all'iniziativa SSR, no all'imposizione individuale»

Votazioni 8 marzoL'UDC: «Sì all'iniziativa SSR, no all'imposizione individuale»

Tragedia di Crans-Montana. Botta e risposta Roma-Berna sul rilascio di Moretti, Parmelin: «La politica non deve interferire»

Tragedia di Crans-MontanaBotta e risposta Roma-Berna sul rilascio di Moretti, Parmelin: «La politica non deve interferire»

Assemblea delegati. Il presidente dell'UDC: «La Svizzera è in fase di degrado»

Assemblea delegatiIl presidente dell'UDC: «La Svizzera è in fase di degrado»