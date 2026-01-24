Fischer ha illustrato la posizione del partito riguardo alla scuola in Svizzera. Keystone

I delegati dell'UDC hanno approvato oggi a Näfels, nel Canton Glarona, un intero pacchetto di richieste per «salvare la scuola pubblica». Tra le misure figurano un numero massimo di allievi alloglotti per classe e un divieto generalizzato di telefoni cellulari a scuola.

Keystone-SDA SDA

«I bambini devono tornare a imparare le basi: leggere, scrivere, far di conto», ha dichiarato il consigliere nazionale UDC zurighese Benjamin Fischer. Secondo il partito, la scuola non riesce più a svolgere questo compito a causa dell'immigrazione.

Fischer ha indicato che con il 20% di allievi di lingua straniera in una classe l'insegnamento diventa complicato, con il 30% quasi impraticabile. Per questo l'UDC chiede un tetto massimo per classe. I bambini dovranno inoltre dimostrare di conoscere la lingua d'insegnamento con un test obbligatorio prima dell'inizio della scuola: chi non supera la prova dovrà frequentare un anno in una classe preparatoria.

Anche i genitori saranno chiamati a collaborare: l'UDC propone sanzioni fino alla revoca del permesso di soggiorno in caso di mancata cooperazione.

Basta cellulari a scuola

Il partito giudica fallito l'esperimento dell'insegnamento integrativo: bisogna smettere subito di «voler integrare a ogni costo» e bisogna con urgenza reintrodurre le cosiddette classi speciali.

Vuole inoltre vietare i telefoni cellulari in tutte le scuole del Paese, promuovendo al contempo materie «tradizionali» come economia domestica, lavori manuali, disegno e educazione fisica. Le proposte saranno portate avanti a livello cantonale, senza coinvolgere la Confederazione: «In educazione prevale il federalismo», ha ricordato il partito.

Nel pomeriggio i delegati definiranno le posizioni in vista delle votazioni federali dell'8 marzo.