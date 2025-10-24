  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica UDC: «No» a iniziativa «Servizio civico»

SDA

24.10.2025 - 20:35

La direzione dell'UDC ha raccomandato di respingere l'iniziativa "Servizio civico"
La direzione dell'UDC ha raccomandato di respingere l'iniziativa "Servizio civico"
Keystone

La direzione dell'UDC respinge l'iniziativa «Servizio civico», sostenendo che indebolirebbe l'esercito e metterebbe in pericolo la sicurezza della Svizzera. Secondo i democentristi, quest'ultima non deve essere messa in concorrenza con progetti di carattere sociale.

Keystone-SDA

24.10.2025, 20:35

24.10.2025, 20:38

La raccomandazione di voto è stata presa dalla direzione in via definitiva, ha comunicato il partito in serata, alla vigilia dell'assemblea prevista domani a Wimmis (BE); pertanto, la questione non sarà sottoposta ai delegati. L'iniziativa sarà posta in votazione il 30 novembre e chiede l'introduzione di un servizio civico obbligatorio per tutti, uomini e donne.

La direzione del partito ha anche respinto «con fermezza il trasferimento in Svizzera di 20 bambini provenienti da Gaza, ciascuno accompagnato da quattro persone». Si tratta, secondo il partito, «di un'azione arbitraria organizzata di propria iniziativa dai consiglieri federali Beat Jans (PS), Elisabeth Baume-Schneider (PS) e Martin Pfister (Centro)».

È prevedibile – afferma l'UDC – che queste circa 100 persone chiederanno asilo in Svizzera e otterranno almeno un'ammissione provvisoria. Ciò significa che resteranno permanentemente e potranno far venire anche altri familiari. «Per la popolazione svizzera, questa operazione rappresenta un grave rischio per la sicurezza, poiché nella Striscia di Gaza non è possibile distinguere chiaramente tra terroristi di Hamas e civili», sostiene l'UDC.

I più letti

Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Le iniezioni dimagranti possono causare effetti collaterali molto pericolosi, ecco quali
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Brignone guarda alle Olimpiadi ma non solo: «Non posso permettermi un altro stop»

Altre notizie

«Prospettive 2045». Congresso Unia: risoluzione contro la revisione della legge sul lavoro

«Prospettive 2045»Congresso Unia: risoluzione contro la revisione della legge sul lavoro

Cure specialistiche. Gaza: primi bambini feriti in viaggio verso la Svizzera

Cure specialisticheGaza: primi bambini feriti in viaggio verso la Svizzera

Il comunicato. I Cantoni sostengono i nuovi accordi Bilaterali III negoziati con l'Unione Europea

Il comunicatoI Cantoni sostengono i nuovi accordi Bilaterali III negoziati con l'Unione Europea