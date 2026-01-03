  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni federali L'UDC non punta a terzo seggio in Consiglio federale. Ecco perché

SDA

3.1.2026 - 08:28

Il consigliere nazionale democentrista turgoviese Manuel Strupler
Il consigliere nazionale democentrista turgoviese Manuel Strupler
Keystone

L'UDC non punta a un terzo seggio in Consiglio federale in vista delle elezioni federali del 2027. Lo ha affermato il responsabile della campagna elettorale del partito, Manuel Strupler, in un'intervista pubblicata oggi dalla Schweiz am Wochenende.

Keystone-SDA

03.01.2026, 08:28

03.01.2026, 08:48

Interpellato sulla quota di consensi a cui l'UDC punta alle elezioni del prossimo anno, Strupler non ha indicato una percentuale precisa. È tuttavia chiaro, ha detto il consigliere nazionale turgoviese, che il partito intende crescere.

Un seggio supplementare in Consiglio federale, ha precisato, non è comunque in discussione, indipendentemente dal risultato. «Siamo fedeli all'attuale formula magica».

In base a un sondaggio realizzato dall'istituto Sotomo su mandato della SSR, se le elezioni si fossero svolte lo scorso autunno, il partito avrebbe raggiunto il 30,4% dei voti, con un aumento di 2,5 punti percentuali. Anche il PS e i Verdi figurerebbero tra i vincitori.

La «formula magica» esiste dal 1943

Dal 1943 i quattro partiti con il maggior numero di elettori sono rappresentati in Consiglio federale.

La ripartizione odierna dei seggi si fonda sulla cosiddetta «formula magica», introdotta nel 1959.

Attualmente UDC, PS e PLR dispongono ciascuno di due poltrone, mentre il Centro ne conta una. Negli ultimi anni si è discusso se la formula magica rispecchi ancora fedelmente i rapporti di forza elettorali, ma finora è stata mantenuta.

I più letti

Inferno a Crans-Montana, è polemica sulla sicurezza. Dito puntato contro la schiuma fonoassorbente
La schiuma antirumore del bar «si è sciolta». Le indagini si concentrano pure su questo particolare
La Svizzera con Stan e Belinda batte la Francia nella United Cup
Una nuova foto mostra la probabile origine del rogo a Crans-Montana. La dinamica ricorda un dramma del 2003
Un nuovo video mostra come il soffitto del bar di Crans-Montana ha preso fuoco

Altre notizie

La tragedia in Vallese. Ecco quello che sappiamo sull'inferno di Crans-Montana

La tragedia in ValleseEcco quello che sappiamo sull'inferno di Crans-Montana

Prima che si scatenasse l'inferno. Un nuovo video mostra come il soffitto del bar di Crans-Montana ha preso fuoco

Prima che si scatenasse l'infernoUn nuovo video mostra come il soffitto del bar di Crans-Montana ha preso fuoco

Solidarietà e forte apprensione. Il mondo dello sport si stringe a Crans-Montana, diversi giocatori di una squadra giovanile vodese ancora dispersi

Solidarietà e forte apprensioneIl mondo dello sport si stringe a Crans-Montana, diversi giocatori di una squadra giovanile vodese ancora dispersi