Il consigliere nazionale democentrista turgoviese Manuel Strupler Keystone

L'UDC non punta a un terzo seggio in Consiglio federale in vista delle elezioni federali del 2027. Lo ha affermato il responsabile della campagna elettorale del partito, Manuel Strupler, in un'intervista pubblicata oggi dalla Schweiz am Wochenende.

Keystone-SDA SDA

Interpellato sulla quota di consensi a cui l'UDC punta alle elezioni del prossimo anno, Strupler non ha indicato una percentuale precisa. È tuttavia chiaro, ha detto il consigliere nazionale turgoviese, che il partito intende crescere.

Un seggio supplementare in Consiglio federale, ha precisato, non è comunque in discussione, indipendentemente dal risultato. «Siamo fedeli all'attuale formula magica».

In base a un sondaggio realizzato dall'istituto Sotomo su mandato della SSR, se le elezioni si fossero svolte lo scorso autunno, il partito avrebbe raggiunto il 30,4% dei voti, con un aumento di 2,5 punti percentuali. Anche il PS e i Verdi figurerebbero tra i vincitori.

La «formula magica» esiste dal 1943

Dal 1943 i quattro partiti con il maggior numero di elettori sono rappresentati in Consiglio federale.

La ripartizione odierna dei seggi si fonda sulla cosiddetta «formula magica», introdotta nel 1959.

Attualmente UDC, PS e PLR dispongono ciascuno di due poltrone, mentre il Centro ne conta una. Negli ultimi anni si è discusso se la formula magica rispecchi ancora fedelmente i rapporti di forza elettorali, ma finora è stata mantenuta.