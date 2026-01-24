  1. Clienti privati
Votazioni 8 marzo L'UDC: «Sì all'iniziativa SSR, no all'imposizione individuale»

SDA

24.1.2026 - 15:35

I delegati dell'UDC hanno ribadito il loro sostegno all'iniziativa SSR.

Keystone

L'UDC raccomanda di votare sì all'iniziativa «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)» in votazione il 8 marzo. Riuniti in assemblea a Näfels (GL), i delegati hanno invece bocciato l'imposizione individuale delle coppie.

Keystone-SDA

24.01.2026, 15:35

24.01.2026, 16:01

La decisione di sostenere la proposta riguardante la SSR – peraltro presentata da suoi esponenti – è stata presa con 370 voti a favore, 10 contrari e 3 astensioni. L'iniziativa chiede la riduzione del canone radio e televisione a 200 franchi nonché l'esenzione completa delle aziende. Attualmente le tasse radio e televisione ammontano a 335 franchi per nucleo familiare e per anno.

I delegati si sono espressi dopo una relazione introduttiva curata da Kurt W. Zimmermann, noto giornalista, imprenditore ed editorialista della Weltwoche e un dibattito che ha visto opposti i consiglieri nazionali Gregor Rutz (UDC/ZH) e Barbara Schaffner (PVL/ZH).

Il 'no' all'imposizione individuale è invece stato deciso con 320 voti contro 20 e un'astensione. La maggioranza dei delegati ritiene che questa riforma fiscale crei un mostro burocratico. Inoltre, la proposta andrebbe a beneficio solo delle coppie con doppio reddito e delle famiglie benestanti, penalizzando invece i ceti più bassi.

Ieri sera il Comitato direttivo del partito aveva già deciso di respingere l'Iniziativa per un fondo per il clima e di accogliere quella sul denaro contante e il rispettivo controprogetto, anch'essi sottoposti al voto popolare a marzo.

