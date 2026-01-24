  1. Clienti privati
Assemblea delegati Il presidente dell'UDC: «La Svizzera è in fase di degrado»

SDA

24.1.2026 - 11:28

Il presidente dell'UDC Marcel Dettling oggi a Näfels.
Keystone

La Svizzera è in fase di degrado: l'allarme è stato lanciato dal presidente dell'UDC Marcel Dettling oggi davanti ai delegati riuniti a Näfels, nel Canton Glarona, in assemblea. Il partito torna anche a puntare il dito contro la scuola pubblica, considerata in grave crisi.

Keystone-SDA

24.01.2026, 11:28

24.01.2026, 11:33

«Occorre fermare questa deriva e rimettere la Svizzera in carreggiata», ha affermato Dettling, tracciando un bilancio allarmante a metà legislatura. Ha attaccato con veemenza il «caos dell'asilo», responsabile secondo lui di un'esplosione dei costi e della criminalità.

Il consigliere nazionale ha invocato un ritorno ai valori tradizionali svizzeri e cristiani, denunciando un'élite politica decadente che – a suo avviso – ha causato il declino del Paese e compromesso la sovranità elvetica di fronte a UE e NATO.

Ha poi parlato di «catastrofe educativa»: aumento della violenza, riforme fallite e calo del livello formativo nella scuola pubblica. L'UDC accusa gli altri partiti di sottovalutare il problema e propone soluzioni concrete.

