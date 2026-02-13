Sostegno completo all'iniziativa sulla neutralità (68 sì e 3 astensioni) e rifiuto quasi altrettanto totale dell'iniziativa per un'alimentazione sicura (5 sì, 63 no, 5 astensioni.

Sono le parole d'ordine decise oggi dall'Unione democratica federale (UDF) in vista della votazione del 27 settembre.

«L'UDF lancia così un segnale chiaro a favore di una neutralità credibile, di un approvvigionamento nazionale solido e di una politica agricola liberale», si legge in un comunicato diffuso al termine dell'assemblea dei delegati svoltasi a Olten (SO). I presenti hanno anche deciso di sostenere l'iniziativa «per un giusto equilibrio tra amministrazione federale e popolazione» promossa dai Giovani liberali radicali.

Fondato nel 1975, l'UDF è un partito conservatore. Nelle elezioni del Consiglio nazionale del 2023 ha ottenuto l'1,2% dei voti, conquistando due seggi, nei cantoni di Berna e Zurigo. È inoltre impegnata a livello cantonale – Ticino compreso – e comunale.